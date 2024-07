¡Atención! Habrá cortes de tránsito en el centro por la entronización del Milagro

Gran expectativa hay en la ciudadanía salteña rumbo a este sábado, fecha en la cual dará inicio el calendario del Milagro 2024, cuando las imágenes de los santos patronos sean sacadas de sus camarines y colocadas en sus tronos, en una ceremonia prevista para las 17:30 horas.

En la víspera de esta celebración a realizarse en la Catedral Basílica, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipal anunciaron que habrá un importante operativo a realizarse en los alrededores de plaza 9 de Julio durante este 20 de julio por la tarde.

Así, se anticipó que el operativo comenzará a las 14:00 horas, con cortes en la circulación vial por las calles Caseros-Zuviría, España-Zuviría, España-Mitre, Av. Belgrano-Mitre y Caseros-Balcarce. Vale sumar que habrá filtros en las calles San Martín-Bs. As, Alvarado-Bs. As, España-Dean Funes y Alvarado-Córdoba y en Av. Belgrano al 500.

Con este operativo a realizarse, se hizo una especial recomendación a quienes deban circular por los distintos sectores señalados, para que se sirvan reducir la velocidad, atender las indicaciones del personal uniformado y utilizar vías alternativas para un mejor desplazamiento del tránsito en general.