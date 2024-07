Después de la fuerte polémica suscitada por los cantos de la Selección Argentina contra Francia, Enzo Fernández se ha visto envuelto en una controversia que ha puesto en tela de juicio su conducta y la discriminación en Argentina.

En diálogo con InformateSalta el concejal de la Ciudad de Salta y ex referente del INADI Salta, Gustavo Farquharson, comentó: "No me sorprende, el fútbol viene siendo un espacio de muchas prácticas discriminatorias. Creo que es una buena oportunidad para hablar del tema más allá de que el club dónde juegue tome medidas y los expedientes que se abran, es una buena oportunidad para hablar de discriminación".

"Argentina padece un racismo cultural y estructural muy importante, y que se debe modificar con educación. Lamentablemente uno de los organismos que trabajaba en esto era el INADI y hoy está desapareciendo, este tipo de situaciones nos hace repensar", continuó.

Farquharson explicó que, "muchas veces no se tiene en cuenta cómo puede herir a otras personas porque genera dolor, genera segregación. Tengo entendido que Enzo pidió disculpas que son muy importantes pero no es suficiente y como referentes del mundo deberían ponerse a disposición de una capacitación, formación o campaña de publicidad contra el racismo".

En el mismo sentido reiteró que, "no hay que salir a incendiarlos y quemarlos, estaría bueno que ellos digan está bien nos equivocamos. Muchas veces se discrimina sin saberlo, por desconocimiento, se tienen internalizadas tantas palabras que no se conoce".

"Para trabajar en esto se necesitan dos pilares, por un lado la educación no discriminatoria. Veamos como existe esta idea de lo negro es lo malo. Para desandar eso se necesita educación".

"El otro pilar es las actitudes que deben tener nuestros referentes, políticos, culturales, deportivos. Si escuchamos a un referente lleva a que una gran masa de la sociedad replique ese discurso porque uno se refleja ante sus referentes y actua en función de lo que aprende. Lo mismo pasa con Milei cuando descarga con furia su discurso hacia personas con discapacidad o personas migrantes", apuntó.

"Nuestros referentes tienen mayor responsabilidad a la hora de hablar, actuar, expresarse porque tienen una imagen pública, tienen esa carga. El público se mueve en base a lo que hacen sus líderes", sentenció el edil capitalino.