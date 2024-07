Peaje en Salvador Mazza: "Me atrevo a decir que cobran a ojo"

En Salvador Mazza el cobro del impuesto a actividades económicas de forma anticipada que se abona durante todo el año por parte de los chóferes de camiones que transportan mercadería hacia la frontera, más el reciente cobro de un "peaje" a los vehículos que ingresan a la localidad representan una importante suma de dinero que en los puestos se recauda en efectivo representan cifras difíciles de calcular.

La concejal de la localidad fronteriza, Adriana Obeid sostuvo que "a lo primero que me opuse es que la recaudación se siga manejando con dinero en efectivo. Quien tiene la actividad comercial más modesta, sabe que la mejor forma de ejercer un mayor control es bancarizando los pagos y los cobros, pero en Salvador Mazza esos cobros en el VOVE a los camiones que transportan mercadería y ahora a quienes llegan a Salvador Mazza y tienen que pagar esa tasa de repavimentación, se sigue cobrando en efectivo".

En diálogo con Somos La Mañana sostuvo que "hay un disgusto por parte de la gente" y "la tasa se estaba cobrando a los camiones porque son los principales que deterioran la cinta asfáltica con el ingreso. Somos un pueblo de tránsito internacional; todos los camiones que salen para Bolivia pasan por nuestro pueblo. Yo vi que los camiones por pasar, rompen planta banda y arruinan el asfalto".

Lo cierto es que aunque se habría comenzado a cobrar hace alrededor de dos semanas, "la ordenanza está hace más de 10 años y se fue modificando con la actualización de las unidades tributarias".

Para la edil, no es errado "cobrarles a los camiones esta tasa, porque los camiones solamente hacen tránsito y los internacionales no tributan a Salvador Mazza". Es que "los camiones muchas veces por el tamaño y la altura que tienen nos hemos quedado sin luz porque se llevan puesto los cables".

"Los que cobran la tasa son agentes municipales en la entrada de Salvador Mazza, justo al frente del puente Guandacarenda, dentro de Salvador Mazza. Me atrevo a decir que cobran a ojo, no conozco y no sé si tienen un registro", sentenció Obeid muy preocupada.