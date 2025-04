Dolor en la despedida de Maxi: "Ya no va sufrir"

Maximiliano Ruiz, el mecánico que habría sido embestido por un patrullero en V° El Sol y que perdió la vida en la jornada del martes es despedido por sus familiares, amigos y vecinos en un clima de total tristeza.

El velatorio se realiza desde ayer en una humilde vivienda en V° El Sol, donde el joven convivía con su madre. Allí carteles dejan ver el afecto de la gente para con Maxi y el apoyo a su madre en tan difícil momento.

Su madre, totalmente quebrada no deja pasar ningún momento para pedir justicia por su hijo y además para quienes quieran ayudar económicamente a la mujer, quien es carente de recursos, puede hacerlo al alias: saranormaruiz los fondos serán para darle santa sepultura al joven.

Sara, entre lágrimas, dijo ante los micrófonos de Multiivisión "Hoy a las 16 se lo llevan. Ya no va a sufrir, no lo voy a ver sufrir, ahora tengo que tener fuerzas para hacer justicia, para que el policía que lo atropelló pague y este preso, no tiene que volver a las Fuerzas"

La mujer insistió: "Mi hijo salió a trabajar nada más, lo atropellaste, lo dejaste tirado, lo viste como estaba con su pierna, le cortaste la pierna, se golpeó la cabeza. Lo dejaste tirado como un perro. Lo hubieras vuelto a llamar a la ambulancia, no lo hicieron. Mi hijo sufrió mucho, tenés que pagar, tenés que estar preso. No voy a bajar los brazos, mi hijo salió a trabajar y volvió en un cajón muerto, me lo mataste en vida, yo no voy a descansar hasta verte preso, tenés que pagar, pido testigos y más videos".

Por último aseguró que aún no recibió información sobre el caso o si existe una investigación al respecto. "Por el momento nadie me vino a decir nada, no vino la policía ni nadie, debe ser que no tienen familia o hijos".

Además una amiga y vecina aseguró: "Hablan tantas cosas que no son, gracias a Dios los vecinos donde fue el accidente nos mostraron los videos y fotos, están con nosotros y como es, el patrullero venía sin sirena y Maxi estaba probando la moto, cruzando la calle, que son 4 esquinas, el patrullero pasó volando y se lo llevó a Maxi".