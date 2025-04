“Mi hijo salió a trabajar y volvió a mi casa muerto”, dijo la mamá de Maximiliano Ruiz

El cuerpo de Maximiliano Ruiz (29), quien habría sido embestido por un móvil policial que acudía a un llamado por disturbios en la vía pública, fue recibido en la tarde de ayer por su madre y seres queridos en barrio San Benito para despedirlo.

Su madre, Norma, se manifestó en medio del dolor por la pérdida de su hijo: “Mi hijo salió a trabajar y volvió a mi casa muerto”.

Sobre el momento del accidente recordó haber visto como cortaron la calle Discépolo en la zona sin saber que su hijo se encontraba tendido en la vía pública: “Ya no tenía el pie, mi hijo lloraba del dolor que tenía al verse así y pedía ayuda”.

La mujer reclamó en Con Criterio Salta, que el joven no fue asistido debidamente al momento del impacto e hizo hincapié en que buscará justicia.

“Mi hijo fue fuerte por eso resistió las dos operaciones, aguantó tantos días, pero mi hijo yo se que, al verse sin pie, yo sé que si se despertaba me iba a decir porque no hice denuncia, porque me dejó tirado” dijo la mujer.