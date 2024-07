Nación buscaría fijar la propina obligatoria, ¿qué opina la gastronomía de Salta?

Otro proyecto con debate en puerta por una “costumbre” que en los papeles está prohibida: Es que desde el Gobierno de la Nación estarían trabajando en un decreto que formalizará la propina para habilitar su inclusión en el ticket.

Según la información que compartió Clarín.com, si bien aún no es oficial, el decreto saldaría ese gris que estableció uno de los cuatro convenios colectivos de trabajo del sector hotelero gastronómico, que prohibió expresamente la propina. También dejaría en claro que este aporte no es parte del salaria y no pagaría cargas sociales, aunque sí sería un ítem en la adición.

¿Cómo llega esta novedad al ámbito local? Al respecto InformateSalta estuvo conversando con Juan Chibán, empresario gastronómico quien comentó que aún no conocen los detalles en profundidad de esta idea que se barajaría, como también que no es la primera vez que se propone algo así y sin prosperar.

“Todavía no tuvimos acceso al proyecto, vimos lo que salió en los medios”, dijo primeramente acotando que en el convenio colectivo de trabajo la propina “está expresamente prohibida, más allá que sea una liberalidad del cliente, como empresarios no participamos de la propina porque está prohibido” ese canon, espetó.

Aquí recordó que, décadas atrás, existía el laudo que obligaba a repartir cierta propina, luego se derogó. “Culturalmente, si el servicio es bueno, la gente gratifica al servicio si es bueno”, reconoció reiterando que este proyecto “no sabemos aún a qué apunta y cómo”.

Sin embargo mencionó que “de vez en cuando sale algún tipo de proyecto de este tipo, y siempre son proyectos de gente que no conoce el sector, cuando nos acercamos y explicamos el tema, de los riesgos que también conlleva, generalmente todos fueron descartados”.

Considerando que por ahora no tendría viabilidad intentar regularizar la propina, Chibán comentó que este reconocimiento de los comensales no ha quedado afuera del contexto de crisis económica, pues al cambiar los cambios en el consumo, también lo hizo este aporte por el servicio recibido.