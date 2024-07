¿Cementerio de autos? Un predio con vehículos viejos causa problemas en zona sur

Sobre avenida Raúl Alfonsín, en el barrio Santa Ana I de zona sur, hay problemas entre vecinos por un predio en el cual hay decenas de vehículos viejos, rotos, herrumbrados y en desuso amontonados, con el reclamo que ese sitio se volvió un “basurero” con alimañas y malezas, pero con la defensa del “dueño” que le gusta coleccionar automóviles.

¿Cuál es la situación? “Esto ya debe venir de 12 años que está, es una acumulación, no es chatarrería”, denunció Carlos, vecinos del barrio en diálogo con Multivisión Federal, indicando que “hay vehículos hasta de los años 60, no es desarmadero ni nada, aquí se acumulan vehículos”.

Según comentó, los residentes de esa barriada ya hicieron varios reclamos a las distintas intendencias, sin contestaciones favorables. A eso agregaron los problemas de malezas, de alimañas como roedores, entre otros inconvenientes que tendrían con esa situación.

En medio del reclamo un hombre, quien se presentó como el dueño del terreno y de los vehículos amontonados, increpó al medio citado y se mostró enojado con los demás vecinos, afirmando que lo calumniaban con su gusto, que es coleccionar autos. “¿A ustedes les parece mugre? Soy mecánico, me gusta coleccionar, ¿cuál es el problema? No molesto a nadie, no traemos problemas, esto es mío”, se defendió.

Mientras tanto el director de Control de Tránsito Municipal, Ceferino Perelló, se apersonó en el sitio donde conversó con el medio, indicando que este problema viene de hace tiempo. “Hay un expediente por la gente del barrio, se intimó porque habían vehículos hasta la vereda, se intimó a retirarlos y por ahora no podemos hacer más, estos son terrenos del ferrocarril”, contó agregando que deben ser autoridades nacionales quienes deben intervenir.