Milei denunció dos "corridas cambiarias" y acusó al jefe de la misión del FMI por tener "una mala intención con la Argentina"

El presidente Javier Milei denunció que esta semana hubo dos intentos de "corridas cambiarias" y apuntó una vez más contra el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, a quien acusó de beneficiar al gobierno anterior y de "poner peros" a la actual gestión en el marco de las negociaciones con el organismo de crédito internacional. "¿Por qué el FMI le permitía todo a [Sergio] Massa?", cuestionó el mandatario en una conversación con un canal de streaming.

"Nosotros seguiremos haciendo bien las cosas. Es una decisión del Fondo avalar todo el desastre que hizo [el exministro de Economía, Sergio] Massa", sentenció Milei en diálogo con Neura. "Y nosotros que sobrecumplimos nuestra metas más exigentes nos hace lo que nos hizo", marcó el mandatario en alusión directa a la intervención de Valdés en las negociaciones con el organismo de crédito internacional.

"Tiene una mala intención con la Argentina manifiesta", arremetió Milei refiriéndose a Valdés. "No quiere el bien para el país. Era contemplativo con el gobierno anterior y no con nosotros que somos un ejemplo del esfuerzo fiscal. Él tiene otra agenda", apuntó Milei.

Las declaraciones de Milei suscitaron la intervención de Alejandro Fantino, quien rápidamente lo interrumpió y le preguntó si sus dichos podían impactar en las negociaciones con el Fondo. "Se tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del Fondo fue ministro de Economía de [Michelle] Bachelet, que causó el desastre que causó en Chile, que además es Foro de San Pablo", lanzó. ¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla", señaló.

"No es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino. Es una decisión del FMI, vaya a saber uno porqué el FMI nos pone a un Foro de San Pablo ahí adentro", planteó Milei. "Nosotros sobre cumplimos todo y todo el día están poniendo peros. El FMI tenía un conjunto de metas, nosotros pusimos metas más fuertes y sobre cumplimos las nuestras", cerró el mandatario.

"Intentaron sabotear al Gobierno y les fue mal"

En otro tramo de la conversación, el mandatario denunció nuevamente un intento de "corrida cambiaria" esta semana por parte del Banco Macro. "Intentaron sabotear al gobierno y les fue mal", cruzó Milei. "Ese lunes a la mañana hubo reunión de [el ministro de Economía, Luis] Caputo y [el presidente del Banco Centra, Santiago] Bausili con los bancos. Y había gente del [Banco] Macro en esa reunión, mientras estaban ahí ejecutaron los puts a las 10 y media, ellos solos", relató el Presidente.

"Es como una corrida de 2000 palos verdes en un día. El banco nos armó una corrida. Es un banco con una alineación política. Están angustiados porque corrieron, intentaron sabotear al gobierno y les fue mal", disparó el mandatario.

En ese línea, el jefe de Estado se refirió a un segundo intento de "corrida cambiaria" y apuntó duramente contra el exasesor económico Teodoro "Teddy" Karagozian, echado por el Gobierno tras cuestionar la gestión de la economía, luego de negar que realmente se haya generado una baja del gasto público y de hablar de un dólar "atrasado".

"Esta semana querían meter el dólar en $1800?, reveló Milei. "Por eso apareció el osito traidor tratando de generar quilombo para que suba", lanzó el Presidente en alusión directa al accionar del exCEO de TN&Platex. Y resumió: "En dos semanas tuvimos dos ataques y ganamos dos veces. El contado con liqui está $1300?.

A lo largo de la charla, Milei definió nuevamente a Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia" por haber bajado la inflación "desde el 17.000% anual al 35% anual" y destacó el "orden macroeconómico" alcanzado en estos siete meses de gestión. "Es mérito de él, de Santiago Bausilli, presidente del BCRA, de Pablo Quirno, secretario de Finanzas", remarcó el Presidente.

El jefe del Poder Ejecutivo también respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y explicó sus motivos. "La banqué porque la operaron de dos lados. Cuando rompimos el deal de 'compra y venta' de los negocios de los alimentos cayeron los que compraron y los que vendieron. Todos se quedaron con los 'gerentes de la pobreza', pero también hubo gente pesada que operó", sostuvo Milei.

En tanto, Milei describió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "su voz" dentro del Ejecutivo. "Francos le da mucho poder a cada ministerio. Yo me senté con 'Toto' y le dije "déficit cero" y él se puso a buscar la forma", explicó. "[Nicolás] Posse era un embudo porque era superministro y todos los ministerios pasaban por ahí. Francos es al revés, les da tareas. Fijate que entró y lo económico empezó a fluir", resaltó.

Ante la consulta de cómo quedó el vínculo con el exministro coordinador tras su salida del Gabinete, Mile admitió: "Estas decisiones tienen consecuencias en la vida. Si vos sos 9 y no haces goles, te voy a sacar aunque seas mi amigo".

Por otro lado, Milei desestimó cualquier tipo de tensión con el expresidente Mauricio Macri, luego que circularan versiones en relación a un eventual malestar del líder de Pro por haberse sentido relegado en el Pacto de Mayo. "No estamos mal. En el Pacto de Mayo fue al primero que saludé, tengo la mejor", sostuvo. "La primera semilla del cambio la sembró él. La segunda, del liberalismo, [el diputado José Luis] Espert y esas semillas dieron frutos: La Libertad Avanza. El momento en el que tuve más exposición mediática fue en su Gobierno, como no se le voy a reconocer. Después le salió mal porque se rodeó de gente inmadura", cerró.

Por último, Milei se refirió a la polémica desatada en las últimas horas luego de la visita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el embajador de Francia en Buenos Aires, Romain Nadal, en donde le pidió disculpas por las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien trató de "país colonialista" a la potencia europea.

"No fue un tuit feliz, porque a las cuestiones deportivas no se las puede involucrar en cuestiones diplomáticas. Ya está, lo arregló Kari", remarcó. Y al respecto concluyó: "No hay ningún problema. Ya se resolvió. ¿Le tengo que contar las costillas? Seguramente haya cosas que yo hago y no le gusten, ¿cuál es el problema? En el 95% de las cosas coincidimos con Villarruel".