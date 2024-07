Caso Loan: la decisión que tomó la Justicia con Laudelina Peña y Antonio Benítez

La jueza Cristina Pozzer Penzo aprobó que se realice un careo entre los detenidos Laudelina Peña y Antonio Benítez. Ambos están imputados por el delito de "sustracción y ocultamiento" de su sobrino, Loan Peña de 5 años, en Corrientes.

La medida constaría de dos etapas, la primera sobre la desaparición de Loan, en la que Benítez sostuvo que el menor se perdió, mientras que su pareja manifestó que "se lo llevaron".

La otra tiene que ver con si Benítez trabajó o no para Carlos Pérez y María Victoria Caillava, algo que el imputado niega, pero que según Laudelina sí habría existido ese tipo de relación. Además, se aclaró que no es obligatorio que los familiares del pequeño estén frente a frente en esa instancia.

Por otra parte, en diálogo con C5N, la abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, manifestó que "la defensa tiene que prestar conformidad, no yo, sino Laudelina. Si no quiere hacer el careo, no se hace. Así lo establece el Código Penal".

Laudelina Peña fue la primera en declarar durante la semana saliente. La hermana del papá de Loan fue la séptima detenida del caso, luego de haber instalado la versión de que el menor había sido atropellado por Pérez y Caillava con una camioneta y luego enterrado su cuerpo. Sin embargo, después se desdijo y manifestó que había hablado bajo amenaza.

Respecto de Antonio Benítez, fue uno de los primeros detenidos por la desaparición de Loan, en ese momento, por abandono de persona. Sin embargo, luego se agravó su imputación. Además, se trata del único de los involucrados al que se le tomó una muestra de sus genitales. Actualmente, el hombre se encuentra detenido en la Unidad N°7 de Resistencia, en la provincia del Chaco.