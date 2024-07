Pobreza: 23 millones de argentinos viven una situación social critica

La pobreza alcanzó al 50,5% de la población durante el primer semestre de 2024 (enero-junio) y afecta a 23 millones de personas en todo el país.

El Nowcast de Pobreza es un índice elaborado por el Director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Martín González-Rozada. Se realiza trimestralmente en base a la Canasta Básica Total (CBT) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Su metodología se actualiza todos los meses y la estimación está basada en la proyección de la estructura del mercado laboral: "Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 214,8%. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer y segundo trimestre de 2024 se proyectó la tasa de pobreza".

A lo largo de los primeros seis meses del año, la proyectada es un promedio ponderado de la cifra de pobres de 52,6% durante el período comprendido entre enero y marzo, mientras entre abril y junio es de 48,5%.

Al contemplar los datos del último censo del INDEC, en donde se detalla que hay 45.892.285 ciudadanos, da un porcentaje semestral del 50,5% a la población total. Con lo que el Nowcast concluye que en la Argentina hay más de 23 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza.

"Esta proyección sugiere que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas lo que implica que alrededor de 14,8 millones viven en hogares urbanos pobres", concluye el análisis.

¿Cuánto necesitó una familia para no ser caer en la pobreza en junio?

Una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso de $873.169 o superior en junio para no ser considerada pobre a junio del 2024. En tanto, se necesitan $393.319 para no ser indigente, según el último informe de canastas del INDEC.

La CBA y la CBT acumulan para el primer semestre del año subas del 63,4% y 76,1%. A su vez aumentaron 277,4% y 275,7% respectivamente en términos anuales, y superan a la inflación que fue de 271,5% en los últimos 12 meses.

Fuente: Noticias Argentinas