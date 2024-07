EL héroe salteño del cual habla el país

Joaquín Federico Salto se vistió de héroe en la fría noche del Martearena. Ahora todo el país lo conoce como "Bombucha", apodo que le pusieron en Orán, donde ataja para el equipo de Aviación de la ciudad norteña, un club que se mueve a pura pasión, impulsado por el amor que solo despierta el amateurismo.

"Ninguno de nosotros cobra un peso, todo lo hacemos por amor al club y al fútbol", dice en el arranque de charla el arquero fue es tratado como "héroe" por el planeta fútbol, aunque rápidamente el aclara que "acá el mérito es de todo el equipo, soy solo una parte del gran esfuerzo que pusimos todos".

En la final de la Copa Salta chocaron los extremos: la opulencia del equipo de Pocitos, que no se fija en gastos para armar el equipo, contra la humildad del conjunto oranense, empujado por la pasión de sus dirigentes, que afrontan del bolsillo propio todos los gastos que insume pone 11 jugadores en una cancha.

"Los directivos hacen un sacrificio enorme, nosotros sabemos que ellos pierden plata y la única explicación que encontramos es lo mucho que quieren a este club", dispara Bombucha.

Son las 9 de la mañana del domingo cuando le envié el mensaje para hacer esta nota. La respuesta fue: "me puede llamar a las 11 por favor?, a esa hora voy a estar mas desocupado". Ocurre que Bombucha vende empanadas para ganarse la vida. "Gracias a Dios tengo una clientela grande, y ya a las 11 me quedo sin productos, que las hago yo mismo", recalca.

Su voz en el teléfono amenaza quebrarse cuando recuerda la definición por penales. "Y..., se me vinieron muchas cosas en la cabeza. Cuando atajé el penal me dije que ya estábamos cerca, y rematé el mío vi que la pelota le pasó justo entre las piernas al arquero, que casi me lo saca, pero la historia estaba del lado nuestro. Hace tres años venimos buscando esto después de haber quedado en el camino dos veces. Yo le dije a mi mamá, esta es la tercera, esta será la vencida, y así fue".

Las imágenes del festejo se confunden con las lagrimas y el abrazo interminable con su madre. "Ella me ayuda en todo, siempre está a mi lado, es el motivo de mi lucha. de seguir en el fútbol", señala.

Sabe íntimamente que los 120 de peso no lo ayudan desde lo estético. Y no adhiere al viejo dicho que reza: "el gordo va al arco". Dice que está haciendo un esfuerzo para bajar de peso."Yo jugué en las inferiores de Juventud Antoniana y tenía el peso ideal, ahora estoy excedido, pero también trabajo para bajarlo", sostiene.

Bombucha, el arquero que una tanda de penales le valió el portal de varios medios importantes, de Salta y del país, dice que la image del pueblo de Orán festejando en las calles, detrás del micro descapotable en el cuál pasearon su alegría, "fue el mejor regalo que este equipo pudo hacerle a la gente, que siempre nos apoya con su aliento y se merecía largamente este momento".

Y colorín colorado, la hermosa historia de Bombucha ha finalizado...



Por Gustavo Ruiz