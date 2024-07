Nueva temporada para Salta Basket: "Queremos dejarla lo más arriba posible", dijo su capitán

Una nueva temporada en la segunda división del básquet argentino comienza a gestarse, la novena en La Liga Argentina (ex Torneo Nacional de Ascenso) y la 11ra en el marco de la competencia nacional para Salta Basket.

Para dar inicio a esa temporada, el equipo de Salta Basket saldrá a la cancha para afrontar un duelo estelar: se trata del clásico norteño frente a Jujuy Básquet, una de las dos franquicias que se sumaron a la LA 2023/2024.

En la previa a esta nueva temporada el capitán de Salta Basket, Facundo Arias Binda, confirmó su continuidad en Los Infernales de cara a la próxima temporada de La Liga Argentina 2024/2025, siendo su quinta edición defendiendo los colores de la provincia, resaltando su entusiasmo ante el desafío que se avecina.

"Estoy totalmente preparado para una temporada, después si es linda o no, depende de muchísimos factores. Uno arranca con muchísimo optimismo y ganas de trabajar, después las cosas pueden salir o no", aseguró haciendo foco en el entrenamiento necesario para afrontar la temporada y tratar de llegar en las condiciones física óptimas.

De cara a su quinta temporada consecutiva, el capitán dijo estar contento en su permanencia dentro del equipo, donde "me gané la capitanía con muchísima dedicación por esta camiseta. Dejé y dejo diariamente muchas cosas de lado y que lo valoren no tiene precio. Lo que sentimos la última temporada con el Delmi casi lleno seguramente nos dará un plus para estar con todas las ganas en la nueva temporada y tratar de dejar a Salta Basket lo más arriba posible", subrayó.

"Trato de ser lo más profesional posible, hay que estar siempre preparado"