¿Sin Los Nocheros? Se conoció la cartelera del fogón de los trabajadores

El tradicional Fogón de los Trabajadores se realizará el próximo miércoles 7 de agostos. El tradicional festejo de hace para rendir honores a San Cayetano.

Este año el fogón no contaría con la presencia de Los Nocheros. Los artistas no han sido confirmados por la organización y según supo InformateSalta, la idea es que estén presentes artistas nuevos para renovar la cartelera y que no represente los mismos artistas de años anteriores.

“Ahora se escucha más chaqueñada por eso optamos por esa cartelera” aseguraron.

Si bien los padrinos del festival no han sido descartados del todo, ya han asumido compromisos el 3 de agosto en Mar del Plata y el 9 de agosto se presentarán en el Teatro Ópera en el marco de su gira por los 25 años de trayectoria.

La cartera del Fogón estará conformada por: Los Aimo, Sarita Flores, Iván Ruiz, Joaquín Sosa, Alma Chaqueña, y Viento Andino, serán algunos de los artistas que subirán a escena.

El inicio está previsto para las 20 y se prolongará hasta las 3 de la mañana en el Anfiteatro Eduardo Falú en la Plaza España.