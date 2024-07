¡Atención, estafas en Salta! Fingen ser de una telefonía y piden el código de WhatsApp

Esta es una noticia para estar atentos y alertas, pues el accionar de los malvivientes no se toma descanso, muchos de estos procediendo con distintas modalidades de estafas, embaucando a salteños que caen en sus mañas y se dejan engañar resultado perjudicados.

En esta ocasión, un vecino del Valle de Lerma alertó respecto a una nueva modalidad con la que estos malvivientes están procediendo para intentar estafar, fingiendo ser empleados de una telefonía y pidiendo verificar códigos para quedarse con datos personales.

Gastón Sarapura es vecino de la localidad de Rosario de Lerma quien comentó los detalles de este intento de estafa con el que quisieron embaucarlo, relatando que recibió un llamado a su celular, con los malvivientes presentándose como miembros de una compañía telefónica.

“Me llamaron diciendo que otra persona tenía mi número; me enviaron un código a WhatsApp y me pidieron que se los dijera para verificar que el número era mío”, comentó al medio Valle de Lerma Hoy sobre cómo procedían los estafadores.

No obstante, ese código que pedían conocer es parte del ‘proceso de verificación en dos pasos’, que los estafadores utilizan para acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima, robar sus datos y pedir dinero a sus contactos.

“Quiero avisar a todos para que no caigan en esta trampa. No respondan a estas llamadas y no compartan ningún código que reciban”, manifestó el joven quien supo estar atento para evitar caer en las manos de estos bribones.