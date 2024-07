Estafa millonaria con piscinas: Conocé uno a uno los casos en Salta

“Piletas José Santillán”, con este nombre, José Antonio Santillán, nacido en San Salvador de Jujuy en 1979, dejó un tendal de afectados que vieron hecho pedazos el sueño de la piscina propia. Sus fechorías en Salta se sucedieron entre diciembre de 2019 y enero del 2020.

Sin embargo InformateSalta supo que el hombre ya arrastraba denuncias desde las provincias de Córdoba y Tucumán, cuando pisó suelo salteño, donde la justicia le dio alcance y lo mantuvo preso por tres meses, tras lo cual, logró que le concedan la libertad provisoria, la que incumplió a los pocos días.

Santillán volvió entonces a Jujuy, donde reincidió con el mismo cuento. Según lo informado por medios de esa provincia, el 9 de marzo de 2021, la policía jujeña lo volvió a detener y lo puso a disposición del fiscal penal Carlos Ariel Gil Urquiola, quien lo investigaba por el delito de estafas reiteradas, según la denuncia de más de 20 afectados.

La modalidad desplegada por Santillán su tierra natal fue la misma que, en 2019 y 2020, ejecutó en Salta. Para dar señas de seriedad y así relajar a sus víctimas, en cada obra por la que era contratado sugería formalizar la contratación mediante escribano público.

En dichos instrumentos aseguraba ser ingeniero civil y se daba aire de una gran experiencia en la construcción de piscinas en todo el NOA, sin embargo, ofrecía sus servicios solo por la red social de Facebook, sin contar con una oficina acorde a su especialidad.

No obstante, se las ingeniaba para dar una imagen profesional, pues en algunos casos solía estar acompañado de una mujer, a la que presentaba como su esposa y arquitecta, quien era la encargada de confeccionar los planos. Asimismo, a los días de recibir parte del pago de cada obra, contrataba los servicios de una máquina retroexcavadora, aunque la tarea no pasaba de eso.

A diferencia de Salta, el fiscal Gil Urquiola mandó a advertir a los jujeños sobre el accionar de Santillán, a los efectos de que “estos estafadores dejen de engañar a quienes contratan sus servicios y a posibles interesados en tener su piscina en un plazo no mayor a los veinte días”.

En todas las denuncias, las que datan desde agosto de 2020, los afectados indicaron que Santillán requería sumas que iban de los doscientos a los seiscientos mil pesos, dinero que se debía entregar de manera escalonada, tal como sucedió con las seis familias salteñas que cayeron en esta trama.

Conocé caso por caso en Salta

La primera denuncia por estas estafas en Salta, fue radicada el 11 de diciembre de 2019 por R. M. S. quien reveló que había firmado un contrato con Santillán para que el falso ingeniero construya una pileta en una propiedad de La Silleta, obra que debía ejecutarse desde el 14 de octubre de ese año.

En el acuerdo, el estafador sostuvo que en 20 días tendría lista la piscina, por la cual recibió un pago de 160 mil pesos. Pasado dos meses, el acusado solo realizó la excavación y luego desapareció, sin contestar jamás los llamados de Sosa.

El 7 de enero del 2020, otra víctima, A.M. I., también de La Silleta, denunció a Santillán por no haber cumplido con la construcción de una pileta en un terreno del barrio Jazmín de Luna II. En este caso, la piscina pactada era de 7 por 4 metros, por la cual pagó un total de 280 mil pesos en cheques, los que el acusado camión en un corralón de Jujuy, de donde se fue con un camión cargado de materiales, pero no para hacer la pileta, pues a la propiedad solo fue la retroexcavadora.

Luego, el 22 de enero del 2020, F. D. R. también denunció a Santillán por la misma estafa. En este caso, la piscina debía hacerse en una casa de Coronel Moldes, pero no pasó de la excavación. La obrase presupuestó en la suma de 230 mil pesos, de los cuales el acusado embolsó 115 mil pesos y desapareció.

El 27 de enero, del mismo año, D. E. C, fue otra de las denunciantes y víctimas de este delincuente. En su caso, según relató, acordó la construcción de una pileta en el barrio La Misión, en La Caldera, por la cual el acusado recibió un total de 175 mil pesos, a cambio de nada, pues el maquinista no realizó el pozo debido a que no le hicieron el pago para ese servicio.

Ahí nomás, el 28 de enero, ingresó otra denuncia en contra de Santillán. Esta vez la hizo F. O. G., quien pagó una suma de 150 mil de 340 mil en que se pactó la obra en un terreno de la localidad de San Luis, pileta que, como en los otros casos, no pasó de la excavación.

Finalmente, el 12 de febrero de 2020, D. M. F. denunció a Santillán por la obra inconclusa de una piscina por la que pagó una suma de 145 mil pesos, dinero que no recuperó nunca y que tampoco se vio volcado en la obra, pues el acusado y otro secuaz, quien se presentaba como el encargado de la obra, no hicieron nada.