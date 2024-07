¿Le revisó el celular? El gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi que se volvió viral

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo estuvieron presentes en la victoria del Inter Miami por 2-0 ante Puebla por la primera fecha del grupo N de la Leagues Cup, mientras el futbolista se recupera de la lesión que tuvo con la Selección argentina.

Pero lo cierto es que más allá del partido, un gesto de Antonela Roccuzzo se hizo viral en las redes sociales y llamó la atención de varios fanáticos.

Se hizo popular en las últimas horas una imagen donde Lionel Messi estaba utilizando el celular en el palco y Antonela decidió bajar la vista justo hacia ese lugar, con una foto final en la que parece que ella mira la pantalla del teléfono del diez.

Usuarios en redes hicieron captura de este momento y bromearon sobre la situación. “Antonela viendo de reojo lo que veía Messi en su celular. Ni siquiera el GOAT se salva de eso”, expresó un seguidor.

Uno de los usuarios que bromearon sobre el momento viral de Messi y Antonela



Qué lesión tiene Lionel Messi

Lionel Messi todavía está afectado por la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa América con la Selección argentina. Aún entrena de manera diferenciada y usa un tutor en el sector.

Su entrenador en Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, confirmó que el diez “sigue mejorando”.



Inter Miami ganó en el debut de la Leagues Cup

Los dirigidos por el Tata Martino empezaron con el pie derecho la defensa del título que obtuvieron en 2023. Los goles fueron convertidos por el ex Racing, Matías Rojas y el uruguayo Luis Suárez.

El conjunto de La Florida fue ampliamente superior a su rival y el mediocampista paraguayo aprovechó la asistencia de Robert Taylor para poner el 1 a 0 parcial.

Ya en la segunda parte, Inter Miami tuvo algunos baches pero el conjunto mexicano no pudo inquietar a CJ dos Santos, que reemplazó al arquero Drake Callender. /TN

A falta de 20 minutos para el final, Jordi Alba y Suárez se juntaron como en los tiempos de Barcelona para poner el 2 a 0 definitivo. El lateral picó a espalda de la defensa mexicana y asistió al uruguayo que definió sin arquero.

El próximo sábado 3 de agosto, Inter Miami enfrentará a Tigres de México, que cuenta con figuras como André-Pierre Gignac, Luis Quiñones, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán.

Leandro Paredes contó cómo reaccionó con el llanto de Leo Messi en la final de la Copa América

Tras el bicampeonato, Leo Paredes viajó a la Argentina para disfrutar de unos días libres con su familia. Aprovechó para presentar su nuevo vino y para asistir al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Además, visitó el programa “Se extraña a la nona " del canal de streaming Olga.

A diez días del bicampeonato, le preguntaron cómo vivió la final de la Copa América, en la que Messi salió lesionado en el segundo tiempo y se puso a llorar sin consuelo en el banco de suplentes. En el video, que se volvió viral, se puede ver a Paredes sentado a su lado.

El jugador actual de la A.S. Roma, reveló: “Al principio traté de tranquilizarlo un poco, y después, ya no lo podía ni mirar porque lo escuchaba llorar al lado mío. No quería mirarlo. La gente seguramente sufrió mucho por lo que es Leo. Sentir que estaba mi ídolo, mi compañero y mi amigo de esa manera, no me gustó nada”.

También, dio detalles del momento en que tuvo que entrar al partido. “Yo en ese momento lo único que quería era poder entrar y ayudar. Uno cuando está en una final y no le toca jugar, lo único que quiere es entrar para poder ayudar. Obviamente, si las cosas no salen bien, te queda el sabor de no poder ayudar. Pero me tocó entrar y ayudar a que consigamos la segunda copa”, explicó Paredes, que fue fundamental en la definición del partido.