Ataques, robos y vandalismo: La delincuencia se ensañó con las escuelas salteñas

La ola de inseguridad no da brazo a torcer en Salta, con los malvivientes procediendo de diferentes modalidades y maneras. Sin embargo, gran indignación causa el nuevo objetivo al que han estado apuntando: se trata de los establecimientos educativos de toda la provincia.

En las últimas horas, nuestro medio de hizo eco de un hecho de estos, que sorprende por como estos delincuentes proceden sin remordimientos. Es que en la Escuela Fragata Libertad N° 4241, de la localidad de Rosario de Lerma ya lleva tres robos consecutivos, donde en el último no solo intentaron llevarse cosas, sino que defecaron en el tanque de agua.

Ya por marzo InformateSalta daba cuenta de cómo los ladrones ponían los ojos sobre las escuelas y, penosamente, en los últimos meses estos malvados no tuvieron piedad, al contrario, se ensañaron con más robos a los establecimientos.

Mirar al historial de noticias es ver la cantidad de casos que se han reportado del accionar de los malhechores. Recientemente, antes de volver a clases el colegio secundario 2 de Abril en zona sudeste, ladrones dañaron todo a su paso, mientras que en la escuela República Argentina, ubicada en B° Casino, además de dañar robaron hasta la cortinas. Unos días más atrás, personal de la Comisaría N°1 de J. V. González detenía a unos sujetos que habían entrado a una escuela del municipio robando varios elementos de la misma.

Días antes la comunidad educativa de La Merced se vio consternada por el inescrupuloso robo que había sufrido la escuelita rural Canal de Beagle Ex 644: ladrones no solo entraron en la madrugada, sino que se robaron elementos que eran para alimentar a los estudiantes. Ese mismo mes se reportaba que ex alumnos de la escuela de Bellas Artes eran detenidos tras intentar robar el establecimiento.

Con los malvivientes acechando las escuelas, el tema no escapa a la atención del Ministerio de Salud, el cual reconoce que la problemática es grave por cómo están atacando las escuelas y perjudicando a sus alumnos. Así lo supo indicar Eduardo Costello, secretario Institucional y de Administración del Ministerio de Educación, en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

"Hemos tenido robos permanentes en las escuelas de la zona sudeste y en otras áreas de la provincia. Algunas escuelas están tomadas como puntos de objetivo para los delincuentes”, manifestó el funcionario agregando: “Es una situación compleja que hay que empezar a trabajar fuerte porque hay robos permanentes. No es una situación exclusiva de las escuelas, pero sí están muy expuestas".