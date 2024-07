Inseguridad sin tregua: Una familia de Cerrillos ya sufrió ocho robos este año

Son muchas las notas que InformateSalta está compartiendo con sus lectores respecto a cómo la ola de inseguridad sigue dando qué hablar en toda la provincia. En esta oportunidad, la perjudicada es una familia de Cerrillos la cual acaba de sufrir su octavo robo este 2024.

Lucas es uno de los damnificados por estos malvivientes quien, en diálogo con Multivisión Federal, contó cómo atraviesan esta situación tras esta seguidilla de robos durante siete meses, con el último habiendo acontecido hace pocas horas.

“Estoy frustrado, estamos cansados de esto, de no poder salir a la calle dependiendo si la casa queda vacía o no, no se puede hacer nada, tenemos que estar constantemente en la casa para que no nos roben”, declaró con un dejo de hartazgo.

Sobre los robos, dijo que malvivientes le sacaron computadoras, parlantes, garrafas, entre otros objetos, pero además le revolvieron la casa, le rompieron cosas, inclusive hubo ocasiones donde le comieron de la heladera, le entraron al baño y se limpiaron con una remera suya.

Como si fuera poco, también tuvo problemas con vecinos, luego que habría divisado en un robo a una residente del barrio Los Paraísos, donde él vive, pero tras divisarla comenzaron a tener problemas y amenazas.

Algo que Lucas comentó es su descontento ante la falta de respuestas que habría obtenido por parte de la dependencia policial de la zona, a pocas cuadras de su casa. Según reclamó, en una oportunidad debió llamar dos veces para recibir la visita de efectivos, y en otra que estos se le habrían burlado.