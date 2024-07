El electrodoméstico de alto consumo que se puede desenchufar para ahorrar en la factura

En un mundo cada vez más preocupado por el ahorro energético, ya sea por el cuidado del medio ambiente o por ahorrar en las tarifas, es común comenzar a preguntarse que podemos apagar en casa. No es posible apagar algunos aparatos, como la heladera, pero hay otros que pueden ayudar a reducir significativamente el consumo.

El aire acondicionado es uno de los que más energía consume y, por ende, uno de los más importantes a tener en cuenta para desenchufar y ahorrar energía.

El aire acondicionado es crucial en muchos hogares, especialmente en regiones con climas extremadamente cálidos o, en el caso de los que también tienen la función de calefacción, durante todo el año. Sin embargo, mantenerlo enchufado constantemente, incluso cuando no está en uso, puede resultar en un consumo de energía innecesario. Los modernos aparatos de aire acondicionado están diseñados para ser más eficientes, pero aún consumen una cantidad significativa de electricidad, especialmente cuando se dejan en modo de espera o standby.

El modo de espera de los electrodomésticos, también conocido como standby, es una de las principales fuentes de consumo energético fantasma, que se refiere a la energía que los dispositivos consumen incluso cuando están apagados pero enchufados. Según la Agencia Internacional de Energía, los dispositivos en modo de espera pueden representar hasta un 10% del consumo total de electricidad en los hogares. En el caso del aire acondicionado, esto puede ser aún más significativo debido a su alto consumo cuando está en funcionamiento.

Desenchufar el aire acondicionado cuando no está en uso es una medida sencilla pero efectiva para reducir el consumo de energía. Esta práctica no solo contribuye a la reducción de la factura eléctrica, sino que también prolonga la vida útil del aparato, ya que no está constantemente conectado a la red eléctrica. Además, disminuye el riesgo de sobrecalentamiento y posibles fallos eléctricos.

Hay otros electrodomésticos de alto consumo que pueden desenchufarse para ahorrar energía. Por ejemplo, los calentadores de agua, los equipos de entretenimiento, como televisores, consolas de videojuegos y sistemas de sonido, también consumen una cantidad considerable de energía, incluso en modo de espera. Otro electrodoméstico que puede contribuir al consumo energético fantasma es la computadora de escritorio