Violencia de género: "Yo traté que me soltara y ahí me pegó"

Marcela Llanos, quien supo ser la directora de Responsabilidad Social Empresaria en la Municipalidad de Salta, contó en DeBuenaFe su desgarradora historia en la que sufrió violencia de género.

La víctima comenzó diciendo que "te dicen cosas muy lindas en un momento y a los cinco minutos ya empiezan a desmerecerte, a pedirte que no estés en las redes". Además, indicó que esas son señales que una persona tiene que comenzar a ver y evaluar para tener cuidado.

Según relató, todo comenzó un día cuando llegó a su casa y revisó el celular de su pareja, en ese momento, y le encontró una infidelidad. Ante esta situación, ella le reclamó y él comenzó con la violencia: "En ese momento me puso contra el placard, yo traté de que él me suelte y ahí me golpeó, me desvanecí y me roció con alcohol en la cara y me dejó encerrada durante cuatro horas".

Las hijas de Llanos le pidieron que vaya a hacer la denuncia por lo que la víctima buscó ayuda en los organismos correspondientes y cortó lazos con su victimario. A pesar de eso, él la siguió asediando por medio de WhatsApp y lo denunció de manera judicial.

Por el momento, el hombre no fue detenido y le dieron consigna policial con una perimetral para que no se acerque a Llanos ni a sus hijas.