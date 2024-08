Alerta en el norte por un fideo que entró desde Bolivia, hecho con un colorante peligroso

Esta noticia es para avisar a los vecinos del norte provincial, sobre todo de la ciudad de Tartagal, pues están alertando por el ingreso de un alimento desde la frontera con Bolivia el cual no está autorizado, con componentes no aptos en el país, pidiendo a la gente que no lo compre.

Quien alertó de esta situación fue Analía Luna, directora de Bromatología de Tartagal quien, en diálogo con Multivisión Federal ahondó en lo ilegal de estos fideos que entraron desde Bolivia, del peligro que conllevaría su consumo, requirieron que no se vendan ni se compren.

“Detectamos un fideo marca ‘Famosa’ que viene en un fardo, con diferentes variedades de fideos secos”, indicó la funcionaria explicando que dicha pasta “tiene un colorante no permitido por la legislación de nuestro país, es la tartrazina, un colorante con efectos alérgenos”, apuntó.

Más allá de las reacciones que podría ocasionar ese alérgeno, Luna recalcó que a largo plazo podría suscitar otras enfermedades que están “en estudio, en investigación”, por tanto “no está permitido en un producto como éste”, en referencia al colorante de estos fideos.

En cuanto al traspaso de estos productos no autorizados desde la frontera con Bolivia y que ingresan al país por suelo salteño, la bromatóloga dijo que, si bien hay diferentes controles que deberían impedir que llegue, “aun así llegan y nosotros, al detectarlos, procedemos al decomiso”.