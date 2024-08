Pidió a un vecino que merme la velocidad y la apuntó con un arma: "Temo por mi vida"

El viernes pasado, siete días atrás, una vecina de Los Alamos, Cerrillos, pidió a un vecino, distante a una cuadra de su domicilio, que mermara la velocidad del vehículo que conducía.

Al cabo de unos minutos el sujeto regresó y la amenazó con arma de fuego: "Nos sabes quién soy yo" le dijo, ante los ojos atónitos de la mujer y de su esposo que salió en su defensa.

"Este señor siempre pasa a alta velocidad, yo le pedí que merme la velocidad haciéndole señas de mano, él pasó de largo, parece que dio vuelta, volvió, paró en la verdulería, bajó y me dijo 'conmigo no te metás, no sabés quien soy'.

"Cuando me doy vuelta, me apuntaba con un arma, en eso salió mi marido, solo me corrió y este hombre me apuntaba".

La denunciante aseguró que no tuvo nunca contacto con el sujeto y que solo lo conoce de vista. "Sé que trabaja en la fábrica del padre, una fábrica importante acá en Los Alamos. Ahora tengo mucho miedo, temo por mi vida y por la seguridad de mi famiilia y de mis hijos, no estoy tranquila".

Tras la denuncia policial, el hombre fue demorado, pero a las pocas horas volvió a su vivienda distante a 100 metros de la mujer, quien cree ilógico el hecho de que le hayan impuesto una perimetral de 300 metros cuando está a una cuadra de su domicilio.

Además contó que el sujeto les hacía ademanes como disparando hacia ella y su familia. "No se puede acercar 300 metros pero vive a una cuadra de mi casa, estoy con miedo constante, ya me apuntó con un arma. La estoy pasando mal, no tengo paz, no puedo dormir, me siento insegura, a las 2 horas quedó libre y empezó a hacer señas de mano, haciendo como que nos iba a disparar"

Por último la mujer a través de Multivisión dijo "pido seguridad, estamos a una cuadra de la comisaría pero creo que para él está la seguridad no para nosotros".

Testigos habrían sentido que el sujeto gatilló el día de la amenaza y mencionaron "amiguismo" entre personal de la Comisaría del lugar y el sujeto por su posición económica.