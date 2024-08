Pedirán a Bolivia que pague la deuda millonaria tras la fuga de “una mula” del hospital

Fue pasando mediados de julio cuando InformateSalta se hacía eco de un hecho ocurrido en Orán, el cual inició cuando un hombre de nacionalidad boliviana llegó al hospital local, pidiendo atención por fuerte dolores estomacales, por lo cual los profesionales procedieron a atenderlo.

Cuando le hicieron los estudios, detectaron que tenía más de 40 cápsulas con droga dentro, debiendo ser intervenido de urgencia para que se las extraigan. Sin embargo y pese al delito en que estaba involucrado, este boliviano aprovechó que no tenía custodia y se fugó del hospital, sin abonar los gastos médicos de un monto millonario.

Al respecto de esta cuestión el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, anticipó que están en los trabajos legales para exigir al Gobierno de Bolivia que pague las atenciones que se le brindaron a esta “mula” –como popularmente se dicen a estas personas que transportan droga en su cuerpo– y así se cubran los gastos.

Primeramente indicó que desde la gerencia del nosocomio oranense se había requerido la custodia para esta mula pero “nunca la tuvo, se pidió pero nunca se la dieron y se escapó, no me voy a meter en la cuestión de poderes, pero se escapó debiendo cinco palos”, dijo por FM Infinito sobre el monto de $5.000.000 en mora.

No obstante aseveró que “estamos haciendo el trabajo, para hacer los medios legales a Potosí y que el gobierno boliviano nos pague lo que este ciudadano nos gastó”, manifestó el funcionario quien también recordó: “Seguimos con el principio básico planteado por el gobernador, que a los extranjeros le vamos a cobrar a todos, con la excepción que sea una urgencia”.