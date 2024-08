El día D: Así quedó la escuela Agrícola tras el incendio

El viernes el viento zonda finalmente llegó a nuestra ciudad y causó destrozos en zona Sur, Sureste y Suroeste, producto de los incendios forestales que se desataron en ruta 26, San Luis, escuela Agrícola y B° 14 de Mayo.

InformateSalta dialogó con el Vicedirector de la escuela Agrícola, Carrizo, quien en primer lugar aclaró que la huerta escuela no resultó afectada como así tampoco las estructuras ni campos frutales. "Estamos en la actualidad haciendo aún la evaluación de los daños que sufrió la escuela como consecuencia del incendio del día viernes. En la huerta no vimos efectos del fuego gracias a Dios, es una huerta educativa donde los alumnos practican como técnico agropecuario".

El vicedirector además indicó que el cultivo de alfalfa también no fue afectado.

No obstante, aclaró que "si hubo daño con fuego en el monte frutal. "El monte había sido regado por superficie y la planta de durazno y de membrillo fueron regadas, entonce el daño no fue tan excesivo, porque las plantas al tener humedad el fuego no afectó tanto".

En cuanto a la infraestructura aclaró que no fue alcanzada por el fuego y las clases a partir de este lunes son normales. Aseguró que tampoco los animales fueron afectados, ya que los técnicos actuaron rápidamente.

Afortunadamente la cosecha de soja y maíz, que son el fuerte de la institución se encuentran resguardadas en silo bolsas que tampoco sufrieron consecuencias.