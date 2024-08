El Gobierno trabaja en un proyecto para una licencia de conducir sin vencimiento: se anunciaría en breve

En el marco de los cambios que está impulsando con los Registros del Automotor y la desburocratización de la economía, el Gobierno trabaja en un proyecto para que la licencia de conducir no tenga vencimiento y que solo se necesite una declaración jurada de aptitud física validada por un médico, según anticipó ayer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool", dijo Sturzenegger durante una entrevista con Radio Mitre, sin mencionar explícitamente el tema de las licencias, y aclaró que "no puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el ministro de Economía en un par de semanas".

No obstante, dijo respecto de las licencias que "vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta. No es un anuncio esto, es sólo un comentario".

También se refirió al caso de México, donde el presidente Manuel López Obrador "puso la licencia de conducir vitalicia en México DF. Lo hizo porque tenía tanta corrupción en el mecanismo expendedor de licencias que lo solucionó de ese modo".

El 20 de julio último, el portal LA NACION publicó en una nota los detalles del proyecto de ley que impulsa Vásquez, la diputada del Pro, para que la licencia de conducir no tenga más vencimiento. La legisladora es la misma que presentó en el Congreso el año último la iniciativa para eliminar los Registros del Automotor y reemplazarlos por un sistema online y unificado, un cambio que el Gobierno ya comenzó a aplicar a través del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con el proyecto de la diputada, se eliminaría el vencimiento de la licencia de conducir y se digitalizaría por completo el trámite para la renovación. También se prevé una modificación en las evaluaciones psicofísicas, las cuales no serían competencia de los municipios sino de médicos autorizados. El cambio propuesto por la legisladora no comprende a las licencias profesionales.

El proyecto de ley contempla los siguientes puntos:

1. Eliminar el vencimiento de las licencias de conducir no profesionales

Al modificarse el artículo 13 de la ley N°24.449, se otorgarían "licencias de conducir en sus categorías no profesionales sin fecha de vencimiento". A los conductores se les exigiría "presentar cada cinco años una declaración jurada e informar su aptitud psicofísica para conducir mediante un certificado emitido por un médico acreditado por la autoridad de aplicación".

Todo el trámite se realizaría de forma íntegramente online y sin costo. Además, indica el documento, "a partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser complementada cada año en idéntica modalidad".

2. Crear un registro de médicos acreditados

Al quitarle la potestad evaluatoria a los municipios, el documento prevé la creación de un protocolo de evaluación de aptitud psicofísica así como el dictamen de "cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes". En esa línea, también se exigiría crear un "registro de médicos que hayan aprobado ese curso, el que deberá ser de acceso público".

Es decir, sólo los profesionales de la salud inscriptos en dicho registro podrán firmar los certificados de aptitud psicofísica. De esa forma, se evitaría que se adulteren las firmas y se emitan documentos fuera de la regla.

"El certificado de aptitud psicofísica deberá contar con la firma del médico y demás requisitos técnicos y legales que establezca la autoridad de aplicación, garantizando la inalterabilidad del mismo", se lee en el proyecto.

3. Modificar la Ley Nacional de Tránsito

Por otro lado, el proyecto, entre varias modificaciones, señala que las licencias de conducir deberían exhibir las fechas del primer otorgamiento y última modificación de datos en caso de ser no profesionales y fechas de último otorgamiento, última renovación y vencimiento en el caso de las profesionales. A su vez, señala que la suspensión de la licencia de conducir se daría de manera automática al no cumplir el plazo de presentación del certificado y declaración jurada.

El levantamiento de la suspensión sería dado "una vez que su titular acredite haber adoptado las precauciones necesarias para recuperar su aptitud psicofísica para el manejo en condiciones de seguridad", quedando inhabilitado para conducir hasta tanto eso suceda. Por otro lado, todo cambio de dato expreso en las licencias podría hacerse online y sin costo y no implicaría "la necesidad de revalidad el examen teórico-práctico, con excepción de las categorías profesionales que así lo requieran".