Durand Cornejo, el PRO y Ahora Patria se retiraron de Diputados ante el repudio de visita a genocidas

En la sesión de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de declaración que repudiaba la visita de los diputados libertarios que visitaron a los genocidas condenados en el penal de Ezeiza.

A pesar que estuvieron desde el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados la polémica se generó en el último tramo del debate cuando tomó la palabra el diputado José Gauffin, integrante del bloque del PRO.

Gauffin en primer lugar, aseguró que no es un negacionista de lo sucedido durante el proceso militar. Justificó no firmar el dictamen de comisión argumentando que “los derechos humanos son universales”

“Si me hubiesen invitado les hubiese dicho váyanse a la mierda. Voy a visitar las cárceles para conocer cómo están, no me reúno con los presos” afirmó el diputado provincial en su manifestación. Además, agregó, que “no firmo el dictamen porque los genocidas tienen derechos humanos también”.

El diputado Adrián Valenzuela pidió que la votación sea nominal por lo que desde secretaria se nombró a cada uno de los diputados para que emitan su voto.

“No firmo el dictamen porque los genocidas tienen derechos humanos también”

La votación terminó con 49 votos a favor y uno en contra, el del diputado José Gauffin que fue el único que se quedó a dar las explicaciones de su voto.

La diputada Mónica Juárez tomó la palabra al final de la votación pidiendo que se aclare quienes eran los legisladores ausentes porque había algunos que habían decidido levantarse de su banco al momento de la votación.

Así, el presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que los únicos ausentes con aviso eran Juan Esteban Romero, María Martínez, Federico Cañizares y en Santiago Vargas, este último por la muerte de su padre.

Roque Cornejo Avellaneda y Griselda Galleguillos de Ahora y Patria, la diputada Sofía Sierra del PRO y el diputado Guillermo Durand Cornejo del bloque Conservador Popular se levantaron de sus bancas a pesar de estar presentes desde el inicio de la sesión.

Una vez finalizado el tratamiento del proyecto de repudio algunos volvieron a sus bancas, incluso se la pudo ver a Sofía Sierra hablando con Gauffin, minutos después.: