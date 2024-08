Cierre del INADI: “Guarda los homosexuales, los travestis, los que piensan diferente...”

Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el diputado provincial por La Caldera, Luis Mendaña, levantó su voz para expresar su repudio a la decisión.

En medio de la sesión de la Cámara de Diputados, expresó que la medida implica una desprotección total para diversas minorías y grupos vulnerables. "Guarda los homosexuales, los travestis, la colectividad, los que son gordos, flacos, los que piensan diferente", expresó.

Según él, sin el INADI, el Estado no ayudaría a resolver sus problemas, y las personas tendrían que pagar de su bolsillo para contratar un abogado y presentar denuncias. "El Estado no los va a ayudar a resolver sus problemas. Va a tener que tener plata para contratar un abogado y denunciar a alguien. Ya no hay abogado del Estado. Así que guarda con eso", continúo.

Luego mencionó incorrectamente términos legales como "grooming", confundiéndolo con otras formas de discriminación y delitos.

Es importante aclarar que, a pesar del cierre del INADI, el Estado se comprometió a que las funciones de protección y asistencia a las víctimas de discriminación serán asumidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.