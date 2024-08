“No le creo tanto a Fabiola”, la frase de Leavy sobre la denuncia por violencia a Alberto

Gran controversia causó en la opinión pública y política la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández, respecto a supuesta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez, acusación de la cual dijo ser inocente.

En medio de esas repercusiones y manifestaciones de diferentes personalidades y funcionarios de la política, el senador nacional por Salta, Sergio Leavy, quien reconociendo que el caso lo sorprendió, dijo creerle a Yañez aunque no del todo.

Así lo dijo en una entrevista con la radio Splendid AM 990, aseverando primeramente sobre Alberto Fernández: “Pensábamos que teníamos un buen presidente; siempre pensé que quería pasar a la historia sin ningún problema judicial y pasó con muchos”.

Posteriormente y sobre la situación de violencia que habría atravesado la ex pareja de Alberto, Leavy manifestó: “No le creo tanto a Fabiola; veía una pareja que no es nada de lo que vi en los medios, nos sorprende a todos”.

No obstante, Leavy aclaró luego que “es por lo menos raro que nadie haya salido a denunciar esto”, aunque aseveró que, si bien bien para él es “muy raro lo que está pasando, le creo a la víctima”

Por último recriminó los casos de violencia hacia las mujeres diciendo que “hay que ser duro con este tema”, pues en Argentina “no puede haber violencia de género y menos de un presidente”, concluyó el senador salteño.

“Si se filtró la foto de un cumpleaños, no se va a filtrar el maltrato"