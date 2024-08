Docente involucrada en apuestas online: “Ella no estafó a nadie, no había niños”

La semana pasada nos anoticiábamos de un hecho preocupante, que involucraba a una docente, acusada por promocionar sitios de juegos de azar ilegales en sus redes sociales.

Además de tratarse de sitios de juegos ilegales, el agravante venía porque esta promoción se habría hecho también a sus alumnos, menores de edad.

La docente de apellido Alancay, fue imputada de manera provisional a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación, procediendo al allanamiento en su vivienda y su detención.

Su abogado defensor, Sergio Heredia, comentó en FM Pacífico que, si bien deberá ser juzgada por el juego online, nunca promocionó el mismo entre sus alumnos, ni es autora de juego ilegal de apuesta como figura en la acusación.

Hizo hincapié que, al pertenecer a los docentes autoconvocadas en paro, hace más de un año que no cobra, por lo que en su situación fue captada por este tipo de organizaciones de casino ingresando como promotora.

Si bien participaba de esta práctica ilegal, en ningún momento estuvo frente a un aula con los alumnos ofreciéndoles las fichas: “ella no estafó a nadie, ahí no había niños ni la actividad fue en la escuela (…) No digamos cosas que no son”.

Se mostró confiado en que la fiscal de Ciberdelitos, Sofia Cornejo, llevará adelante una correcta investigación, ante la cual ya se dispuso a declarar la acusada y se aportaron las pruebas de movimientos bancarios.

Mencionó que la acusación solo cuenta con una captura de la cuenta de Facebook de Alancay, agregando que solo promocionó el juego entre sus conocidos y familiares.

“Si tiene que ser condenada, condenada, pero no hagamos de esto una explosión mediática y confundamos” finalizó.