Moreno no irá a prisión tras ser condenado ¿Por qué?

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno fue condenado ayer a seis años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena es de ejecución condicional por lo que no irá prisión. No solo porque no está firme sino porque si eso ocurre, debe ser revisada en otras instancias, pero no es de cumplimiento efectivo en una cárcel.

La misma pena de Moreno recibió Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Para que sea de ejecución condicional los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, establecieron que deberá cumplir una serie de normas que son fijar un domicilio en el que puedan ser requeridos por la justicia y someterse al patronato de liberados.

La de ayer fue la tercera condena que recibe Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”. Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.

Ninguna de esas condenas está firme ya que están apeladas y bajo revisión. Por eso el tribunal oral ayer no hizo referencia a esos casos. Si las tres condenas quedan firmes ahí se hará el computo de todas y se establecerá una pena única para el ex funcionarios que puede ser de ejecución condicional, como lo son hasta ahora todas, o de cumplimiento efectivo de acuerdo a Infobae.