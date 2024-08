Se filtró un polémico video de Alberto Fernández en el despacho presidencial: "Te amo"

En LN+ se difundió un video exclusivo de Alberto Fernández junto a la hija de Roberto Pettinato, Tamara, mientras cenaban en el despacho presidencial de la Rosada. Las imágenes se conocen tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez al exjefe de Estado por violencia de género. En la grabación, durante la cual la figura mediática de 36 años aparece tomando una cerveza, ambos hablan del vínculo que los une y del amor que se tienen el uno por el otro.

Pettinato había visitado el chalet de la Quinta de Olivos durante 2020 y 2021, mientras Alberto Fernández era presidente y regía el aislamiento por la pandemia de coronavirus. No fue la única, también sonaron otros nombres como Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi. A raíz de ello, y en aquel entonces, fue cuestionada.

En su descargo radial con Ernesto Tenembaum, de quien era columnista, la hija de Roberto Pettinato dijo: “A mi me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, petera, puta, me parece hablar”.