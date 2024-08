Cristina Kirchner: "Las fotos de Fabiola muestran los aspectos más oscuros de la condición humana”

Tras la aparición de imágenes de Fabiola Yañez, en las que se observan moretones en su cuerpo, la expresidenta Cristina Kirchner, expresó su solidaridad con todas las mujeres que son víctimas de violencia.

A través de sus redes sociales, la ex vicepresidente aseguró que "las fotos de Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana".

Además, subrayó que la misoginia, el machismo y la hipocresía son factores que perpetúan la violencia contra la mujer en todos los niveles de la sociedad, sin importar su clase o afiliación política.

En la oportunidad, recordó su propia experiencia de violencia, incluyendo el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, y destacó la importancia de reconocer que toda violencia física siempre es precedida por violencia verbal, citando palabras del Papa Francisco.