La entrevista completa de Fabiola Yáñez: infidelidades, amenazas y la ayuda que nunca llegó

En una reveladora entrevista, Fabiola Yáñez rompió el silencio y expuso las dolorosas experiencias que vivió durante su relación con el expresidente Alberto Fernández, a quien denunció por violencia de género.

En el encuentro con Infobae, llevado a cabo en un hotel de la Gran Vía de Madrid, Yáñez habló sobre la violencia que sufrió, las intimidaciones recientes y su temor por el bienestar de su hijo.

Evidentemente emocionada, Yáñez expresó su angustia al ver cómo su vida privada se hizo pública: “Jamás hubiera querido exponerlo”, afirmó en referencia a las fotografías que circularon mostrando su rostro golpeado. “Esas fotos no sé cómo salieron, pero cuando vi la situación, cuando vi la realidad, no podía ni siquiera respirar”. La preocupación por la seguridad de su familia sigue vigente: “Yo hoy no podía salir. Pusieron inhibidores que hacían que el auto se apagara”.

Además, la ex primera dama se refirió al aislamiento y la soledad que vivió en la Quinta de Olivos: “Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola”, confesó, revelando que su vida en la residencia presidencial estaba marcada por la distancia y el aislamiento. “Muchas veces él llegaba a casa y era como si no existiéramos. Era una relación completamente despersonalizada”.

Yáñez reveló que su madre es la única persona que la está “sosteniendo” en España, desmintiendo rumores sobre su vida en Madrid y enfatizando: “No tengo empleados ni niñera”. Aclaró además que, pese a los rumores, no está vinculada románticamente con ninguna otra persona: “Estoy sola, y eso es lo que necesito en este momento para sanar y estar fuerte para mi hijo”.

El motivo de su denuncia, según Yáñez, fue el “acoso telefónico, terrorismo psicológico” que sufrió por parte de Fernández. “Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, detalló. Estas amenazas afectaron gravemente su salud, llevándola a sufrir picos de hipertensión que la obligaron a ser hospitalizada. “Estaba aterrorizada, no sabía qué podía pasar, no dormía, no comía, solo pensaba en cómo proteger a mi hijo”.

Durante la entrevista, Yáñez también expresó su decepción por la falta de apoyo que recibió durante su tiempo como primera dama: “Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que yo recibía como respuesta era: ‘No les contestes porque les das entidad’. Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no me conoció”. Al hablar sobre su papel en la residencia presidencial, confesó: “Me sentí más una figura decorativa que una persona real. No me dejaron ser”.

La ex primera dama también criticó la inacción del Ministerio de la Mujer en su caso. “Yo fui la primera dama de un gobierno que creó el Ministerio de la Mujer, pero cuando busqué ayuda, no encontré ninguna respuesta”, manifestó con desilusión. “Es irónico que, estando tan cerca de una institución creada para proteger a las mujeres, me haya sentido tan desamparada”.

Finalmente, Yáñez compartió su determinación de seguir adelante por el bienestar de su hijo: “Yo necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca”, concluyó. “No voy a permitir que nadie más me haga sentir menos. Estoy aquí para proteger a mi hijo y recuperar mi vida“.

Fuente: Infobae.