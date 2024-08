Por el Día del Niño, recomiendan no comprar por redes sociales: "Hay mucho perfil trucho"

Los chicos salteños están en la emocionante cuenta regresiva para celebrar este domingo el ‘Día del Niño’, efeméride en la cual ansían un buen regalo para animarlos y divertirlos, con padres y tutores por igual buscando el mejor presente para hacerles, como también que el bolsillo les permita.

Al respecto, InformateSalta estuvo conversando con María Pía Saravia, secretaria de Defensa al Consumidor de la Provincia quien dio las recomendaciones de rigor para hacer buenas compras, como también los recaudos para después no tener que hacer reclamos ni trámites por problemas posteriores.

“Estamos saliendo a controlar desde la Dirección de Inspecciones nuestra, a ver que exhiban los precios, controlar que tengan los sellos de seguridad los juguetes, que los juguetes electrónicos no superen los 24 voltios, las sustancias con las que están fabricados los juegos”, entre otras cuestiones preventivas.

“Vamos a estar controlando toda la semana, también pedimos a la Cámara de Comercio que avisen de estos temas” manifestó agregando que, posteriormente, los reclamos y denuncias son por problemas de electrónica, en zapatillas, artículos deportivos, compras por internet que no llegaron, están atrasadas o llegaron falladas.

De cara a estas compras, la secretaria indicó dos consejos principales a tener presentes, siendo el primero “comprar en comercios habilitados, porque emiten ticket y puedo después denunciar como exigir garantía si hay una falla, con una reparación y gastos de traslados gratuitas”, explicó.

La segunda indicación a los usuarios fue dónde no comprar los regalos, que es “por las redes sociales, por Facebook, Instagram, WhatsApp, estas no son plataformas de compras sino sociales, aquí no se puede identificar a quien está del otro lado, hay muchos perfiles truchos para estas épocas”, alertó para concluir.