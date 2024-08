Diputados aprobaron las modificaciones en regalías mineras para los proyectos futuros

Los diputados aprobaron en la sesión de la Cámara de Diputados la adhesión al artículo 103 de la Ley Nacional Nº 27.743, de medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Allí se comienza a analizar una posible suba de las regalías mineras del 3 a 5% en las inversiones futuras.

La miembro informante del proyecto, Patricia Hucena, aseguró que las modificaciones no se darán inmediatamente, sino que se trabajará en una segunda instancia en los cambios de la normativa de la provincia de Salta. También aclaró que los incrementos en regalías se aplicarán serán para los proyectos que se desarrollen a futuro, no así en los proyectos que se explotan actualmente sin cambiarles las reglas del juego.

Hucena aseguró que no se están modificando las reglas jurídicas. “Muchos de la oposición pidieron en otro momento un aumento de las regalías y ahora dicen otra cosa” aseveró la diputada por Orán.

Al momento de votar, los diputados del PRO Sofia Sierra y José Gauffin, y de Ahora Patria, Roque Cornejo y Griselda Galleguillos, votaron en contra de la propuesta. Por su parte, el diputado Guillermo Durand Cornejo, del bloque Conservador Popular, optó por irse del recinto al momento de votar.

El presidente de la Comisión de Minería, Juan Estaban Romero, propuso un régimen diferenciado al inicio del debate. Solicitó que “solamente a las empresas que se adhieran al RIGI se les puede subir del 3 al 5% las regalías porque si no estamos en desventaja”. Romero afirmó que “la empresa que no adhiera se va a ir a invertir a otra provincia”. “Si subimos al 5% y otra empresa al 3, es obvio que van a hacer 150 kilómetros para invertir en la provincia de Jujuy” aseveró. Esta propuesta en minoría no prosperó.

El diputado provincial por Capital, Guillermo Durand Cornejo, cuestionó la decisión de sus pares de avanzar en la decisión de adhesión al capítulo fiscal y solicitó la vuelta a comisión. Aseguró que esta situación perjudicaría a las empresas que están invirtiendo actualmente en la provincia de Salta, por lo que no considera necesario que se apruebe el proyecto solicitando la vuelta a comisión, lo cual fue rechazado.

Por su parte, Sofía Sierra, aseguró que las empresas que llegaron a Salta lo hicieron en base a las garantías jurídicas que brindaba la provincia y no sería justo cambiar las reglas de juego. Agregó que hay sectores, como UOCRA, que están preocupados porque las inversiones no van a llegar si no se trabaja en garantizar la factibilidad de proyectos, y allí se han generado 8000 puestos de trabajo. “Hay muchos factores que tenemos que analizar, tomar una decisión con tanta liviandad, es grave” cuestionó la diputada del PRO. La legisladora adelantó su voto en contra.

En la misma línea crítica, el diputado Roque Cornejo, también cuestionó el incremento en el porcentaje de regalías. “Quiero que la provincia deje de estar postergada. Necesitamos que lluevan las inversiones en la provincia” aseguró y agregó que las inversiones no llegarán si se aumenta el incremento del porcentaje del sistema regalista.

Por parte del oficialismo, el diputado por Cerrillos, Luis Albeza, afirmó que el sistema de regalías no está pesando como un sistema de tributos. Esto fue planteado porque el dominio de la minería es del Estado, pero no puede explotarlo por lo que se le cobra a las empresas el porcentaje.

Seguidamente, aseguró que no se generaran condiciones de desventaja entre el triángulo del litio conformado por la Mesa de Salta, Catamarca y Jujuy, debido a que “los gobernadores se pusieron de acuerdo para el cobro de regalías manteniendo un concepto de responsabilidad sobre todo”. “Se está brindando ventaja competitiva en la región uy lo considero necesario y oportuno” sentenció.

La propuesta contó con el visto bueno y pasó al Senado.