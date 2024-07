Diputada pidió que no ensucien el nombre de Perón involucrándolo con Maduro

En el tramo de manifestaciones, la diputada provincial por Orán y militante peronista, Patricia Hucena, se refirió a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro quien se confesó peronista. Pero también a quienes después de estas declaraciones compararon al partido gobernante con el peronismo.

"Me veo en la obligación como una militante que ama la causa que no ensucien el nombre de Perón”

“No es el peronismo un régimen autoritario. El peronismo siempre abre espacios de diálogo con otros sectores y cumple con traspasos de mando con otros sectores gobernantes” afirmó la diputada provincial en relación a lo que considera comparaciones más que importantes entre ambos regímenes de gobierno.

“El peronismo no plantea un narcoestado como lo está llevando adelante Maduro y me veo en la obligación como una militante que ama la causa que no ensucien el nombre de Perón” expresó.