Buscan a un salteño con esquizofrenia que desapareció de zona sudeste

Hay una familia salteña desesperada por estas horas, al no saber nada de Juan Gabriel, un muchacho quien fue visto este martes por última vez, no saben nada hasta el momento, detallando que él tiene esquizofrenia.

La hermana de Juan habló con el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ-, cuando se hizo presente en calle Esteco al 800, para saber si el muchacho hallado sin vida al costado del canal podría ser su hermano, descartando que fuera él y prosiguiendo con su incesante búsqueda.

“Mi hermano tiene esquizofrenia, retraso madurativo, se fue ayer de la casa como a las 12:00 y hasta ahora no lo encontramos”, manifestó la mujer, quien se hizo presente sobre el canal de Esteco para corroborar si no se topaba con él.

“Estamos preocupados porque no aparece, él andaba con campera anaranjada, casi roja, con un pantalón azul”, agregó sobre algunos detalles de cómo vestía cuando lo vieron por última vez en la zona sudeste de la ciudad.

A esto dijo que su hermano no está consumiendo las pastillas que necesitaría, al ser estas muy costosas, además que su madre no puede conseguirlas por más que las busca. “Si él no toma su pastilla se descontrola y se va de la casa”, indicó su familiar, sumando que no es la primera vez que se ausenta de su hogar.

Pidiendo a la ciudadanía estar alerta por si lo ve para alertar a las autoridades, indicó que en otras oportunidades en que desaparecía, se lo llegó a ver por la parte del canal. “Siempre lo encontrábamos por acá, por el puente, pero ahora no aparece”, concluyó.