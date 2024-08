Por una deuda de la gestión anterior, Quijano no puede acceder a créditos nacionales

El intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, informó sobre graves irregularidades encontradas tras una auditoría interna financiera que abarcó el período 2020-2023, durante la gestión de Carlos "Cali" Folloni.

Según Yonar, el proceso reveló inconsistencias administrativas y movimientos económicos que no coincidían con los procedimientos establecidos.

El informe resultante, que fue presentado tanto al Consejo Deliberante como a la Auditoría de la Provincia, destaca un saldo negativo de casi 70 millones de pesos. "La documentación que ellos nos presentaron el día de haber realizado el cambio de gestión, no coincidía con lo que estaba como balance general en el sistema", contó.

Además señaló en Radio Salta que los movimientos económicos de las cuentas bancarias, no tenían orden de pago ni resolución respaldatoria.

Como segundo punto, sostuvo que se descubrió que el municipio no rindió cuentas a Nación por un monto de 15 millones de pesos recibido en 2021, que hoy rondarían los 70 u 80 millones de pesos, lo que llevó a la rescisión de un convenio con el Ministerio del Interior, afectando la posibilidad de acceder a futuros programas nacionales.

Según dijo, el municipio nunca rindió ese dinero, pese a que el ex intendente recibió tres cartas de documento, lo que derivó en la rescisión del convenio. "Hoy no podemos recibir ningún tipo de dinero en ningún tipo de programa desde la Secretaría o el Ministerio del Interior al día de hoy hasta que no presentemos la justificación de esos gastos", dijo.

"Quijano no puede acceder a ningún tipo de programa a nivel nacional por esta deuda del 2021"

El intendente subrayó la urgencia de revisar y justificar los gastos pendientes, ya que el municipio podría enfrentar la devolución de hasta 100 millones de pesos, lo que pondría en riesgo su estabilidad financiera y su capacidad de pagar sueldos.

“Tener que devolver al Ministerio del Interior 100 millones de pesos, para nosotros es una complicación muy grande"

Para finalizar, adelantó que como primer medida, intentarán recuperar la documentación que coincida con el destino de ese dinero para poder presentar la rendición de esa cuenta, y si no existe, analizarán las posibilidad de devolver el dinero con el valor actualizado. "Hay que ver si estamos en condiciones", concluyó.