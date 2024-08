Guillermo Francos habló sobre la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "Hay diferencias"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el cierre del homenaje a José de San Martín en el Regimiento de Granaderos a Caballo junto a parte de su Gabinete, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un nuevo capítulo de la interna entre ambos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó que exista una pelea entre ambos y aseguró que "no hay problemas sustanciales".

"Según lo que entiendo estaba invitada, por supuesto", aclaró en diálogo con Radio Rivadavia, ante los rumores de que la presidenta del Senado no había sido invitada al evento. "Las relaciones son normales entre un presidente y un vice. A veces hay acuerdos totales y sustanciales y a veces con diferencias en algunos temas. La vicepresidenta asiste a las reuniones de Gabinete y participa de ellas", remarcó el funcionario. Francos enfatizó que "no hay problemas sustanciales" entre Milei y Villarruel, más allá de algunas "diferencias en proyectos concretos". "Se hacen muchas especulaciones y no hay que darle tantas vueltas a un asunto que está mucho más en los medios y en algunos dirigentes que tratan de sumar más, que en la posición de los que tienen la responsabilidad de llevar adelante un Gobierno", sostuvo. La versión oficial aseguró que la vicepresidenta canceló su visita a la provincia de Mendoza alegando problemas de salud. Según informaron, se habría descompuesto antes de subir al avión, debido a una baja de presión.

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo episodio

La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y su entorno apuntó contra la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, porque no le hizo la invitación.

"Nunca le llegó la invitación por parte de la secretaría general de Presidencia", indicaron desde el entorno de la vicepresidenta a Noticias Argentinas. Se especulaba con que iban a compartir evento con el presidente Javier

Milei luego de una serie de diferenciaciones en la forma de pensar. “Ella lamentó no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad”, indicaron. Luego explicaron que ella “no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan y nadie cursó invitación para que participe del encuentro". El evento se iba a realizar el viernes a las 18 con la presencia del Presidente, pero todo siguió su marcha sin la vice. De este modo, la ausencia a la ceremonia en el Ministerio de Defensa abrió más polémica por la interna del oficialismo tras los problemas que se generaron con Francia.

FUENTE: C5N