Endeavor acerca voces inspiradoras a Tucumán: Conocé a los speakers de este año

Oradores y mentores, empresas y emprendedores, unidos por la energía creativa, se preparan para una nueva Experiencia Endeavor NOA. Este año, la red de emprendedores de alto impacto convocó a más de una decena de speakers que se darán cita el próximo 5 de septiembre en el campus de la UNSTA en Tucumán.



“El evento aspira a generar multimpacto, es decir, por un lado visibilizar a las empresas existentes en el NOA como proveedoras de servicios de calidad; inspirar la creación de nuevos emprendimientos, mediante las historias superadoras de los speakers convocados y acercar la cultura de innovación, a través de sus workshops y mentorías brindados por empresas referentes”, expresó Celeste Ballari, COO de Endeavor NOA. A esto añade que la propuesta también está pensada para “promover la generación de alianzas, y promover la instalación de nuevas industrias en el NOA, mostrando a una región que apoya el desarrollo de proyectos innovadores y al Ecosistema Emprendedor”.

Al igual que cada edición de Experiencia Endeavor NOA, este año habrá oradores que le dan voz al talento y a la inspiración. Conocelos:

Rubén Salim Brovia

Emprendedor. Licenciado en Administración de Empresas. Co-Fundador & CEO de Untech, compañía de biotecnología farmacéutica.



Guadalupe Murga

Es bioingeniera, investigadora y se dedica a la ciencia aplicada. En los últimos años trabajó en numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, en la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto Balseiro y The University of New Mexico. Se formó en energías renovables en Northern Arizona University (USA); en liderazgo con la Fundación Botín (España) y en emprendedurismo becada por Singularity University. Hoy es co-founder de Sylvarum, una StartUp que combina la ciencia y la tecnología para hackear el metabolismo de las plantas y así mejorar su rendimiento.

Maxi Bravo

Tucumano de 31 años. Founder de TucuBondi, ParriApp y Vortex Software. 11 años de experiencia en transformación tecnológica. Los ingenieros de Vortex dieron servicios de desarrollo de software a grandes empresas de latinoamérica. Hoy se encuentran ofreciendo servicios en más de 8 países alrededor del mundo.

Start-up iniciada en 2013, en un pequeño departamento de Tucumán a los 19 años, con la visión de ser pioneros en el desarrollo de software de Sudamérica. Vortex cuenta con 54 colaboradores tucumanos, que ayudan e inspiran para transformar y crear un mundo mejor



Santiago Padilla

Nacido en una familia dedicada al cultivo y empaque de cítricos en Tucumán. Con el tiempo se unió a la empresa de su padre, consolidando su visión emprendedora al crear “Jugos Citric”, un producto innovador que transformó la producción de la empresa. Además de ser CEO de Citric, es Socio fundador de Puerto Frío, productor vitivinícola, accionista y ex director de La Gaceta y Socio y desarrollador de conocidos proyectos inmobiliarios.



Mercedes Paz



Ex tenista. Con tan solo 18 años fue la primera argentina que ganó un título profesional. En 1995 obtuvo la medalla de oro panamericana. Participó en 5 juegos olímpicos. Hoy es capitana de la selección nacional de tenis femenino. Además es franquiciada de Mc Donald’s. Madre y Esposa.



Gisela Dulko

Ex tenista profesional. Nació el 30 de Enero de 1985 . Alcanzó el puesto número 26 del ranking mundial en singles, ganando 10 torneos individuales. En dobles llegó a ser número 1 del mundo y cuenta con un total de 23 títulos, incluido el Masters en Doha 2010 y el Abierto de Australia en el año 2011. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. Participó del torneo de Leyendas Roland Garros 2022 , 2023 junto a Gabriela Sabatini.







Tomás Weiss

Argentino, nacido el 27 de Julio de 1996 en San Carlos de Bariloche. Fundador de Weiss Burger. Fanático de la gastronomia, el deporte, estar al aire libre y fiel creyente de que emprender es uno de los mundos más maravillosos del que el ser humano puede formar parte.

Agustina Estrada

Co- fundadora y socia gerente de Legión Extranjera



Alejandro Zecler

Ingeniero industrial y técnico en informática, y co-CEO & cofundador de Mendel, la empresa fintech que está revolucionando América Latina.

Antes de Mendel, lideró la expansión de Zetech y su adquisición por Visma. En 2021, llevó a Mendel a Y Combinator y logró recaudar más de $75M USD en rondas de inversión. Como Emprendedor Endeavor y fundador por segunda vez, siempre está en busca de grandes desafíos

Fredi Vivas

Ingeniero. Profesor especializado en inteligencia artificial. CEO y fundador de RockingData

Autor de los libros “Invisible“ y “¿Cómo piensan las máquinas?“. Egresado de Singularity University (USA). Profesor de la Universidad de San Andrés (Argentina)



Maxi Espíndola

Cantante, compositor, productor. 29 años. Oriundo de Tucumán, amante de la música y vinculado con el arte por su familia desde muy chico. Estudió música en la UNT, mientras cursaba el secundario. Participó de algunos realities de canto desde chico hasta que fue visto por Cris Morena y convocado para formar parte de una serie juvenil que se transmitió en Telefe.

Luego, siguió su carrera musical, estudió y se recibió como productor. Paralelamente comenzó a subir versiones de canciones con su compañero de dúo Agustín Bernasconi, decidiendo al tiempo, conformar el grupo MYA. Actualmente también se desempeña como productor y director musical de los shows en vivo de TINI, FMK, MYA, entre otros artistas.

Mariano Wechsler

Co-founder de Teamcubation. Nerd. Apasionado por la tecnología y por el potencial transformador que tiene y que tendrá. Hace décadas que difunde que todo el mundo tiene que aprender a programar y meterse en la industria digital y realiza un montón de cosas para que eso ocurra en diferentes espacios. Hoy desde Teamcubation, está revolucionando la forma en que las grandes compañías contratan e incorporan talento en el área de IT.

María Julia Bearzi

Directora Ejecutiva de Endeavor en Argentina. María Julia está comprometida con el desarrollo de la Argentina a través del apoyo a los emprendedores en crecimiento y de la promoción de la cultura emprendedora en todo el país. Desde su rol tiene el desafío de identificar a los emprendedores con potencial y ayudarlos a multiplicar su impacto. Para llegar a este lugar, Bearzi atravesó por todas las áreas de Endeavor, organización que hoy lidera con profesionalismo, dinamismo e innovación.

Jacobo Cohen Imach

Vicepresidente Senior de Legales y Asuntos Públicos de MercadoLibre.

Graduado en derecho de la Universidad de Tucumán, es General Counsel y Vicepresidente Senior de Legales y Asuntos Públicos de MercadoLibre. Se incorporó a la empresa en mayo de 1999 como el primer abogado y hoy es responsable de dirigir el equipo legal y asuntos públicos de la compañía integrado por más de 220 personas en 7 países de la región. A su vez, también es Secretario del Directorio de Mercado Libre, INC y ocupa distintos cargos en las juntas directivas de asociaciones y cámaras de tecnología, comercio e industria en América Latina.

Inscripciones

Si querés formar parte de esta fecha única, estás a tiempo de aprovechar que extendimos nuestro Early Bird para conseguir tu pase con descuento hasta el 22 de agosto.



Para más información e inscripciones, visita la web del evento