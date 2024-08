Malestar entre padres de la escuela Sarmiento: Sin clases y sin muchas explicaciones

Desde el día viernes en horas de la mañana la comunidad educativa de la escuela Sarmiento, ubicada en pleno centro de Salta vive momentos de preocupación e incertidumbre ante la intoxicación de varios menores de 7° grado del turno mañana, de los cuales 11 requirieron asistencia en el Materno Infantil.

Con el paso de los días y las horas, surgieron algunos detalles tales como que la causal de la intoxicación aún esta en análisis por parte del Cuerpo de Investigadores Fiscales, bajo la directivas del Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.

Pasado el momento de tensión del viernes, donde todo era confusión y desesperación para los papás, el malestar continúa, ya que siguen sin clases y aseguran sin 'comunicación' oficial de parte de los directivos de la institución.

Verónica Robledo, mamá de 4° grado de la escuela sostuvo que la única información es que no vuelven las clases. "Todavía no se sabe que les afectó, que les provocó esta intoxicación. Yo me enteré el día viernes, que toda la semana no estuvo yendo la directora ni la vicedirectora del turno mañana porque habían sacado carpeta médica desde el día que pasó esto con los chicos".

"No sabemos nada. Por parte de la Directora o Vicedirectora no hemos recibido nada, ningún informe o dato. Nada de nada. Lo que nos enteramos es a través de los medios, es a través de una mamá que tiene conocidos, es la que nos pasa información que si lo chicos tienen o no tienen clases. Hoy también vi en las noticias que es lo que pasó y no saben hasta cuando los chicos no van a tener clases. En lo respecta al turno mañana del 4° B nadie se comunicó con nosotros como papás para avisarnos de nada ".

Recordó como se enteró de todo el viernes "Mi hijo el día que pasó esto mi hijo no fue a la escuela, mi esposo fue a la escuela para avisar por qué no había ido, cuando llegó los chicos empiezan a descompensarse. Las maestras sin saber que hacer, nuevamente, sin conocimiento de como reaccionar, qué tenían que hacer a quien tenían que llamar. La directora y la vice directora brillaban por su ausencia. No había nadie en ese momento más que los docentes y después estaba la vicedirectora del turno tarde" publicó FM Aries.