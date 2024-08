Estos son los chats de Fabiola Yañez que comprometen a Alberto Fernández

Fabiola Yañez brindó a la Justicia los chats con Ayelén Mazzina, exministra de Género, pero también pidió que no investiguen un teléfono personal que usó a comienzos del mandato de Alberto Fernández.

“Buen día yo te lleva a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos era la Ministra de Gernero y mujeres. Sino me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo", fue un mensaje que le mandó Fabiola a Mazzina el 5 de agosto pasado, según informó Infobae.

Parte de los chats entre Fabiola y Mazzina. Infobae

Sin embargo, la respuesta de Ayelén llegó al día siguiente: “Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber que era lo que pasaba".

Por otra parte, la defensa pidió que Verónica Miriam Yañez Verdugo, madre de la exprimera dama, declare por Zoom desde su vivienda para que no sea atosigada por la prensa afuera del consulado argentino en Madrid. Además, la abogada española no declarará finalmente para que no tenga "consecuencias perjudiciales en el ejercicio de su profesión".

Los testigos comenzarán la ronda el jueves con la periodista Alicia Barrios en primer lugar. Ella afirmó de manera pública que Fabiola era una mujer maltratada. También estará María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández.