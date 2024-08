Mauro Matorras, la joya del “nido cuervo” que se afianza en la defensa

Con tan solo 17 años, Mauro Matorras, una de las grandes promesas del club, se afianza en la defensa de Central Norte.

Mauro, producto genuino de Aprocen, entidad integrada por socios de Central Norte que se encargan del fútbol amateur, jugó ante Sportivo Belgrano en reemplazo del capitán y fue uno de los destacados.

El juvenil en diálogo con InformateSalta habló sobre la cantidad de partidos que viene jugando y del último encuentro. “El séptimo partido como titular. En el primer tiempo me costó, porque estaba apurado, pero en segundo tiempo me acomodé mejor. Me tocó reemplazar a una de las cabezas del equipo y lo pude hacer bien”, dijo.

También aseguró que es clave el aliento de sus compañeros en cada partido.” La verdad de mis compañeros de experiencia, siempre dan la cara por los más chicos. El técnico me da mucha confianza, porque tengo cualidades para seguir progresando”, comentó.

Entre el fútbol y los libros

El defensor divide sus horarios de entrenamientos y el colegio secundario. “Hago un polo de reingreso en el Scalabrini Ortiz. Todos saben que juego al fútbol y eso es una ayudita con mis profesores (risas)…Mis compañeros me fueron a ver, la verdad estoy contento con mi presente”, se emocionó.

Además, elogió a los hinchas del Cuervo y resaltó el apoyo que es importante para ganar partidos.

Por último, explicó que el objetivo del plantel es ganar todos los partidos y que este grupo esta para grandes cosas. “Con humildad y calladitos se ganan partidos”, finalizó.