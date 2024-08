Vecinos del macrocentro viven un calvario: Adictos, sexo y robos todos los fines de semana

Vecinos de la zona que comprende Ituzaingó entre San Luis y Florida decidieron dar batalla a la problemática que viven a diario y que se intensifica los fines de semana con la presencia de personas ebrias, trapitos que los "apuran" y sexo en la vía pública.

Tomaron imágenes de todo lo que sucede y enseñaron los objetos que encuentran tirados a diario en sus veredas. Botellas de bebidas alcohólicas, preservativos, orina, entre otras cosas.

Los residentes de la zona manifestaron que en el lugar funciona un bar que sería "clandestino" y cambia de nombre constantemente.

Agregaron que a pesar de las muchas denuncias policiales y ante la municipalidad pero, "cuando lo clausuran sigue funcionando en la clandestinidad", indicaron.

Además, detallaron que en el interior del local "consumen drogas y acuden menores de edad", pero lo peor ocurre a la salida cuando "corren picadas y mantienen relaciones sexuales en la calle".

"El lugar cierra a las 5:30, salen manejando borrachos y se cruzan tipo 6 de la mañana con alumnos del colegio Perito Moreno, es un peligro , queremos evitar que suceda una muerte o abuso sexual en contra de algún menor. Hace pocas semanas borrachos habitués de ese lugar intentaron robarle a dos alumnos que salieron corriendo", detallaron.

A eso se suma la presencia de los denominados "trapitos" quienes, según los vecinos, utilizan armas blancas para amenazarlos y que no estacionen en la cuadra donde funciona el bar. "Ya no podemos ni dejar los autos en la vía pública" publicó El Once TV.