La tumba de su hija fallecida apareció con una cruz y otro nombre, ¿qué pasó?

Una historia casi de película vive por estas horas Yanina Sánchez y su familia, luego de que la tumba de su hija, fallecida en 2019 apareciera con otra cruz y otro nombre en el cementerio de Embarcación.

"En 2019 la llevo al hospital, la internan, el día que le tenían que dar el alta, le ponen una inyección y ella fallece. Tengo denuncia, hace 5 años estamos esperando el juicio, no sé que irá pasar. Nosotros la enterramos, ese día, el 13 de Abril en el cementerio El Carmen" contó la mujer.

En busca de saber que pasó con el cuerpo de su pequeña contó como se enteró de la triste noticia "Tres semanas no fuimos, el día lunes me avisa mi cuñada que en la cruz no había nada que diga que ella estaba ahí, me aproximo y veo que no hay nada. Fui con los de administración y no me supieron explicar, que ellos no saben nada, que ellos no enterraron a nadie, me dicen 'Volvé a las dos', volví y no me supieron explicar, no saben quién es la niña que esta enterrada".

Aseguró que la cruz que ellos colocaron por Nicól Zárate, su hija es marrón y la que está ahora es rosada dice Russo "No está en el lugar y la buscamos con los mismos chicos del cementerio y no está por ningún lado".

Cree que la cruz rosa está desde el 30 de Julio. "El papá de Nicól hizo denuncia y fue convocada por el cementerio, me dicen que se equivocaron de cruz".

Por último dijo por Multivisión "Cuando vamos al cementerio, nos dijeron que llamaron a Orán, al hosptial San Roque y no figura esa nena que murió, nada, no saben paradero de la familia, ni nada".