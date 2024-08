Se viene el Milagrito de los niños y el de los jóvenes

A pocas semanas de vivir el Milagro, la comunidad de Salta se prepara para vivir este fin de semana un nuevo milagrito de los niños, de los jóvenes y la catequesis.

Este viernes y sábado se desplegará un amplio operativo de tránsito por el Milagro de los Niños en la Catedral, el Milagro Juvenil en el Delmi y el Milagro de la Infancia y Catequesis también en la Catedral.

Las actividades comenzarán el día viernes con El Milagrito, para esto se apostará un corte en inmediaciones de la Catedral que dará inicio a las 10 y se extenderá hasta pasadas las 18.

Los despejes a partir de las 10, será en: Caseros de Mitre a Zuviría, Zuviría de Caseros a España, España de Zuviría a Mitre, Mitre de España a Caseros y Bs. As. de San Martín a Caseros.

Los cortes a partir de las 13, serán en: San Martín – Bs. As, Urquiza – Bs. As, Alvarado – Bs. As, Deán Funes – España, Av. Belgrano – Mitre y Córdoba – Alvarado.

Para el sábado, por el Milagro de la Infancia y Catequesis, habrá cortes y desvíos desde las 8 y hasta las 12, en: Caseros de Mitre a Zuviría, Zuviría de Caseros a España, España de Zuviría a Mitre y Mitre de España a Caseros.

A partir de las 9, los cortes serán en: San Martín – Bs. As, Urquiza – Bs. As, Alvarado – Bs. As, Deán Funes – España. Av. Belgrano – Mitre, Córdoba – Alvarado, Caseros – Zuviríay en España Zuviría.

Por último, por el Milagro Juvenil, habrá un operativo especial en el estadio Delmi de 15 a 21, debido a la procesión. Los cortes al inicio de la procesión serán a partir de las 14 en O’higgins – M. Cornejo, Ameghino – Ibazeta y Necochea – Ibazeta.

Mientras que al final serán en: Pellegrini – Caseros, Ituzaingó – Caseros, Balcarce – Caseros, España – Deán Funes, Urquiza – Bs. As y San Martín – Bs As.