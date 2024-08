El exintendente de Olivos declaró en la causa contra Alberto Fernández

Declaró Daniel Rodríguez, exintendente de Olivos, como testigo en la causa contra Alberto Fernández y contó que su ama de llaves le dijo "va la segunda vez que Fabiola se cae en el baño…Por qué no le dice al Presidente".

La declaración en la causa que impulsó Fabiola Yañez que realizó el exintendente, tuvo una duración de seis horas. Aseguró que no vio golpes, pero sí admitió que la relación entre la pareja estaba rota. Según informó Infobae, Rodríguez sostuvo que no tuvo que intervenir personalmente.

Por otra parte, Sofía Pacchi, asesora de imagen de Fabiola, está citada como testigo de la causa para el 12 de septiembre. Sin embargo, el exintendente Rodríguez habló sobre la relación entre Pacchi y el expresidente y mencionó que "era un rumor extendido en la quinta".

Por último, la asesora de imagen publicó un comunicado en las últimas horas donde dijo: "No he tenido jamás vínculo sentimental con él. No he sido yo quien filtró fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez ni tampoco he sido informante sobre esa reunión ni en ámbitos públicos ni privados".