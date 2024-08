“No se percibió absolutamente nada”, confirmó Gasnor tras inspeccionar la Esc. Sarmiento

Nuevamente los ojos se posicionaron en la Escuela Sarmiento, sobre calle Alvarado al 400, cuando chicos volvieron a descompensarse dentro del establecimiento, debiendo ser atendidos por el SAMEC y algunos trasladados al hospital Materno Infantil.

En medio de las actuaciones, personas de Naturgy (ex GASNOR) se hizo presente en el establecimiento para hacer averiguaciones si detectaban monóxido de carbono o alguna fuga de gas, con resultados netamente negativos. "No se percibió absolutamente nada", dijo persona de la empresa, José María Zannier, en diálogo con El Once TV.

Asimismo, dijo que “conclusiones todavía no tenemos, lo único es de las pruebas realizadas en los lugares donde se dieron estas manifestaciones” de los chicos descompuestos, que fue en el sector donde están las aulas del 7° grado.

“Estuvimos con nuestros instrumentos, detectores de gases pero no se percibió absolutamente nada, el gas del establecimiento está cerrado hace más de una semana y ahora son todas conjeturas pero no una resolución de qué está pasando”, agregó el personal.

Si bien, con la inspección realizada y descartando la presencia de gas, concluyó la inspección del establecimiento, dijo que proseguirán en la inspección del cuadrante donde está la escuela. “No tenemos respuesta clara de qué está sucediendo”, dijo Zannier reiterando que, en la inspección, dio negativa la eventual presencia de gas o monóxido.