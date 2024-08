Salones de eventos celebraron no pagar SADAIC: "Te cobran según la cara"

El Gobierno Nacional modificó el Decreto N° 41.223 que se refiere a la reglamentación de propiedad intelectual y derechos de autor. Dentro de esta nueva medida, aparece "internet" como "espacio público" y que los salones de fiesta privados ya no deberán pagar el impuesto a SADAIC.

En este marco, InformateSalta conversó con Marcela Rojas, organizadora de eventos, quien dijo que "para nuestro sector es muy favorable y es un golpe muy duro para SADAIC y esperamos que también lo sea para AADI CAPIF".

"La modificación establece que la ejecución de fiestas en salones y locaciones de fiesta son privados y no públicos por lo tanto no se puede pagar el impuesto a SADAIC", explicó la organizadora. Además, indicó que "en tema modificación de precio no se puede ver nada todavía hasta que no se regularice".

Asimismo, Rojas destacó que "acompañamos al gobierno nacional y al Presidente celebrando su decisión por el Decreto".

Por otra parte, mencionó que "Sadaic puede salir a exponer algo, si es que no lo hizo ya", y agregó que "es un cobro desregulado, porque te cobran según la cara del cliente, según la locación o el salón". Además, subrayó que "ellos definen si es bonito o premium y se basan en eso para cobrar, destacando su mala predisposición".

Por último, dijo que "el flujo de eventos fue bajo desde enero hasta agosto que se celebró a la Virgen de Urkupiña" y que "las cenas de fin de año vienen con reservas previas desde principios de 2024. Las fechas están completas".