La "feria del Milagro" ocuparía hasta siete plazas en su regreso al parque San Martín

Cuestión de la cual InformateSalta supo poner en agenda hace pocos días fue la “Feria del Milagro”, que se concreta durante los cultos al Señor y la Virgen del Milagro, con el anticipo que ésta no iba a volver a hacerse en el Campo de la Cruz, abandonando el predio donde la gestión municipal anterior la llevó.

Ahora se confirmó que esa feria retornará a los cuadrantes del parque San Martín, en el microcentro capitalino, con los puesteros y vendedores instalándose como ofertando su mercancía para los últimos días de la festividad religiosa.

Al respecto de esta cuestión el secretario municipal de Espacios Públicos, Esteban Carral, dialogó con El Once TV donde ahondó en más detalles: “Se tomó la determinación de realizarla en el parque San Martín, se van a ocupar entre seis y siete plazas, son más o menos 500 feriantes, se incrementaron más de 100 feriantes a los que había" en el predio lindero al Ejército.

Dicho esto indicó que podrá visitarse este paseo de puesteros desde el 11 de septiembre hasta el 15, jornada de la procesión, no abarcando la totalidad de los días donde se reza el novenario a los santos patronos. Según Carral, esto se definió pues los puesteros no sabían estar todos los días, el Campo de la Cruz no esta tan accesible como el parque, entre otras aristas.

Añadiendo detalles, el funcionario dijo que la feria se extenderá desde calle Córdoba, ocupando partes de las plazas, en dirección al lago, con los puestos instalándose en las cuadras de calles Santa Fe y San Juan igualmente.